En 26-årig mand er kendt skyldig i mord efter at have slået det britiske parlamentsmedlem sir David Amess ihjel.

Skyldig. Sådan lød dommen over Ali Harbi Ali i retten, da nævningene skulle levere en kendelse i en drabssag, der fik stor omtale i efteråret.

Den dom kom nævningene frem til efter blot 18 minutter med votering, rapporterer Sky News.

26-årige Ali Harbi Ali blev kendt skyldig i at have stukket det konservative parlamentsmedlem 20 gange under et vælgermøde i Leigh-on-Sea i Essex i oktober.

Ud over mordet blev Ali Harbi Ali kendt skyldig i at forberede terrorangreb.

Tiltalte nægtede at stå op 'af religiøse årsager', da nævningenes kendelse blev læst op, mens sir David Amess' familie sad få meter væk.

Retten havde på forhånd hørt, hvordan Ali Harbi Ali havde brugt år på at forberede sin plan og havde researchet adskillige politiske profiler som mulige terrormål – inklusive Michael Gove, Dominic Raab fra de konservative samt Labour-lederen Keir Starmer – inden han udvalgte sir David Amess som mål.

Han aftalte et møde med den nu dræbte ved at foregive, at han var ansat i sundhedssektoren, som var på vej til at flytte til lokalområdet og derfor gerne ville diskutere lokale anliggender.

Ali Harbi Ali stak sit offer i alt 20 gange.

»Jeg har gjort det på grund af Syrien. Jeg har gjort det på grund af de uskyldige mennesker. Jeg har gjort det på grund af bombeangrebene. Han fortjente at dø,« sagde Ali Harbi umiddelbart efter mordet.

69-årige David Amess var far til fem, og han havde tjent som parlamentsmedlem fra 1983 og frem til sin død.

Ali Harbi Ali vil få udmålt sin straf onsdag.