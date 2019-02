Historien om den kendte Empire-skuespiller Jussie Smollett, som i slutningen af januar anmeldte til politiet, at han var blevet udsat for et racistisk og homofobisk motiveret overfald, tager nu en overraskende drejning.

Det viser sig nemlig, at den noget brutale historie kan være pure opspind.

Jussie Smollett forklarede, at han var blevet overfaldet af to hvide mænd, der havde banket ham, hældt en 'kemisk substans' ud over ham og bundet et reb om halsen på ham.

Imens havde de overdænget ham med racistiske og homofobiske gloser.

Jussie Smollett kan have skudt sig selv i foden. Foto: SEBASTIEN NOGIER

En voldsom omgang, der på sociale medier udløste mange sammenligninger med den behandling, sorte slaver tidligere er blevet udsat for i forbindelse med lynchninger i USA.

Som en krølle på halen havde de to hvide gerningsmænd angiveligt også råbt 'This is MAGA country' – en direkte henvisning til præsident Donald Trump ('MAGA' står for 'Make America Great Again' – Donald Trumps valgslogan, red.).

Men nu bliver der sået alvorlig tvivl om Smolletts version af begivenhedernes gang, skriver BBC.

To nigerianske brødre, der arbejdede som statister på Empire-serien, er nemlig begyndt at samarbejde med politiet. BBC skriver, at kilder i politiet fortæller, at brødrene har forklaret, hvordan Smollett hyrede og betalte dem for at udføre overfaldet.

Vis dette opslag på Instagram #Repost @theoriginalbigdaddy ・・・ Ummmm ... #prisonlife? #freelucious #empireseason2 #day1 #bigdaddylostintheyard Et opslag delt af TEAM ABEL (@team_abel) den 24. Jun, 2015 kl. 7.29 PDT

De to brødre, Ola og Abel Osundairo, var rejst ud af landet kort efter hændelsen, men blev anholdt, da de rejste tilbage til USA fredag.

Siden har de samarbejdet med politiet.

Her har de blandt andet oplyst, at det reb, der blev bundet om halsen på Smollett under overfaldet, var købt i en lokal forretning.

En af brødrene har også fortalt, at han kendte Smollett, fordi han var personlig træner for ham.

Rygter om, at Jussie Smolletts udlægning af den brutale sag var en lodret løgn, har floreret i USA de seneste uger.

Den slags rygter har politiet i Chicago afvist hårdnakket, indtil det pludselig lørdag måtte erkende, at efterforskningen har 'skiftet kurs'.

Jussie Smolletts advokater har skudt hårdt tilbage mod alle rygter om, at Smollett har opdigtet historien.

»Intet er længere fra sandheden, og alle, der påstår noget andet, lyver,« har advokaterne udtalt i en pressemeddelelse.