»Lad dem tænke en smule over, hvordan det vil være at vågne i Moskva.«

Da en kendt russisk politiker gæstede tv-programmet '60 Minutes', fremsatte han en noget opsigtsvækkende – og rystende – idé.

En idé, der omhandler at kidnappe en vestlig forsvarsminister, når vedkommende er på vej til den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som har set tv-indslaget, der blev vist på den statslige tv-kanal Rossiya-1 sent mandag aften.

ARKIVFOTO fra 2011. Yderst til venstre ses Oleg Morozov. I midten til højre sidder Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsy Vis mere ARKIVFOTO fra 2011. Yderst til venstre ses Oleg Morozov. I midten til højre sidder Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsy

Den russiske politiker, Oleg Morozov, der første gang blev valgt til det russiske parlament tilbage i 1993, fortalte først i udsendelsen, at han mener, at den vestlige forsyning af våben til Ukraine udgør en trussel mod Rusland.

Og den trussel kan gøre, at Moskva bliver nødt til at revidere sine militære mål.

Derefter præsenterede han sin idé:

»Du ved, måske det er et fantasifuldt plot, jeg brygger på… At i den nærmeste fremtid, på et tidspunkt, vil en krigsminister fra et Nato-land tage med tog til Kyiv for at tale med (den ukrainske præsident Volodymyr) Zelenskyj,« siger han og tilføjer:

»Men han vil ikke komme frem. Og ville vågne et sted i Moskva.«

Til det spurgte tv-værten, Olga Skabeyeva, der er kendt for at være pro-Kreml:

»Du mener, at vi kidnapper dem?«

Oleg Morozov svarede derefter:

ARKIVFOTO af Oleg Morozov fra 2010. Han ses til venstre i billedet. Foto: DMITRY KOSTYUKOV Vis mere ARKIVFOTO af Oleg Morozov fra 2010. Han ses til venstre i billedet. Foto: DMITRY KOSTYUKOV

»Ja. Og derefter ville vi finde ud af, hvem der har givet hvilke ordrer, hvem der er ansvarlige for hvad. Det er ikke sådan et mytisk billede… Der er nye regler i verden nu. Lad alle de krigsministre, der samles i Kyiv, tænke lidt over, hvordan det ville være at vågne i Moskva.«

Ifølge Reuters har det ikke været muligt at få en uddybende kommentar til udtalelsen fra hverken den russiske politiker eller fra tv-værten.

Siden krigen brød ud i Ukraine i slutningen af februar har en række prominente politikere fra andre lande besøgt den ukrainske hovedstad og Zelenskyj for at udtrykke støtte til landet.

Blandt andet har den danske statsminister, Mette Frederiksen, lagt vejen forbi Kyiv.