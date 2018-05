Herover kan du se traileren til filmen 'The big short', der handler om den globale finanskrise i 2007 og 2008.

Arbejdsløshed, usikkerhed, banker og store firmaer der krakker, faldende aktiekurser og folk der må gå fra hus og hjem.

De fleste husker den store globale finanskrise i 2007 og 2008, som først for alvor slap sit tag flere år senere. Nu advarer den kendte milliardær og valutaspekulant George Soros om, at en ny krise er under opsejling.

»Vi kan være på vej mod endnu en stor finansiel krise,« sagde den ungarsk-amerikanske rigmand tirsdag under en tale i Paris i forbindelse med det årlige møde i EU's udenrigsråd.

Det skriver Bloomberg News.

87-årige George Soros pegede i talen på, at kapitalflugten fra de nye markeder (i aktiesprog kaldet 'emerging markets', red.) og den stærke dollarkurs kan kaste hele verden ud i en ny, finansiel krise.

Alt, der kunne være gået galt, er gået galt George Soros

Og ikke nok med det.

Rigmanden advarer også om, at Den Europæiske Union står overfor enorme udfordringer. Ifølge Soros vil USA's skrinlæggelse af atomaftalen med Iran og det, han kalder 'ødelæggelsen' af alliancen mellem EU og USA, få en negativ indvirkning på den europæiske økonomi.

Den løftede pegefinger fra George Soros kommer på et tidspunkt, hvor statsrenterne i Italien er steget på grund af den politiske usikkerhed i landet. Men det er slet ikke det enste alvorlige problem, Europa har på halsen.

»Alt, der kunne være gået galt, er gået galt,« sagde George Soros med en henvisning til flygtningekrisen, brexit og såkaldte populistiske partiers stadig større tiltrækningskraft og magtbase flere steder i EU.

For at dæmme op for flygtningekrisen og presset på Europas grænser foreslår George Soros en EU-finansieret Marshall-plan for Afrika til en værdi af 30 milliarder kroner om året, skriver Bloomberg. Marshall-planen var den økonomiske genrejsningsplan USA tilbød Europa efter 2. verdenskrig, som hjalp det krigshærgede kontinent tilbage på ret køl.

Soros mener også at alle EU's medlemslande skal tvinges til at deltage i den fælles valuta, euroen.

Den ungarsk-amerikanske milliardær blev med et verdenskendt, da han i 1992 solgte så meget ud af sin beholdning af britiske pund, at landets daværende premierminister John Major måtte trække Storbritannien ud af det europæiske fastkurssamarbejde.

Pundet blev den septemberdag i 1992 svækket så meget, at dagen blev kendt som 'Sorte Onsdag'. Soros, derimod, tjente over en milliard dollar på at spekulere mod pundet.

George Soros står også bag organisationen demokrati og retsstat, Open Society Foundation, som han har følt sig nødsaget til at flytte fra Ungarns hovedstad Budapest til Berlin, fordi der efter hans mening foregår politisk undertrykkelse i hjemlandet.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, har derimod anklaget Soros for at stå bag en række problemer i landet, herunder at en strøm af migranter søger mod Ungarn.