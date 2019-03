Konspirationsteoretikeren Alex Jones siger, at en række kontroversielle påstande er resultat af psykose.

Den kendte amerikanske konspirationsteoretiker Alex Jones har under en vidneafhøring i staten Texas forklaret, at hans mange påstande om regeringsindblanding i blandt andet angrebene 11. september og flere skoleskyderier var resultatet af en "psykose".

Det skriver nyhedsbureauet AP og en række lokale medier i Texas.

Jones har blandt andet gentagne gange i sit radioshow og på sin hjemmeside InfoWars påstået, at den amerikanske regering stod bag angrebene på New York og Washington D.C. 11. september.

Samtidig har han flere gange sagt, at skudmassakren i Newtown, hvor 20 børn og seks voksne blev dræbt, var planlagt af grupper, der ønsker en strammere våbenlovgivning i USA.

Det er i forbindelse med sidstnævnte påstand, at Jones har afgivet vidneforklaring.

Forældrene til en seksårig, der mistede livet under skoleskyderiet, har nemlig sagsøgt radioværten for bagvaskelse og injurier. Jones har påstået, at ofrene i virkeligheden var "børneskuespillere". Flere af ofrenes familier har efterfølgende modtaget trusler og er blevet opsøgt af Jones' fans.

Men nu kalder Alex Jones altså sine påstande om dette og hint for opspind, der skete på grund af en sindslidelse. En sindslidelse, der i flere tilfælde har affødt hans konspirationer.

Ifølge avisen The Austin Statesman skulle Jones under vidneforklaringen have sagt, at "en psykose gjorde, at jeg så disse hændelser som iscenesatte".

Han skulle dog efterfølgende have fortsat med at fremføre udokumenterede påstande og konspirationer omkring masseskyderiet i Newtown.

Radioværten har længe været en kontroversiel skikkelse i USA, og han er i flere omgange komme i juridiske problemer på grund af sine udtalelser.

Han er samtidig en fremtrædende skikkelse på den yderste højrefløj i USA. Han har gentagne gange omtalt et såkaldt "folkemord mod hvide mennesker" i USA og udtalt sig meget kritisk om indvandring fra Latinamerika og Mellemøsten.

USA's præsident, Donald Trump, har i flere omgange rost Alex Jones for hans radioshow og "gode rygte".

I august 2018 blev Jones' og Infowars' profiler fjernet fra blandt andet Facebook, Apple, Youtube og Spotify på grund af vedvarende "hadtale". Siden har flere sociale medier fjernet hans indhold fra deres platforme.

/ritzau/