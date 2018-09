Den engelske popstjerne Robbie Williams og konen Ayda Field har med hjælp fra en rugemor fået deres tredje barn.

'Vi har holdt på en meget speciel hemmelighed! Vi er glade for at kunne dele med jer, at vi har fået en baby pige. Velkommen til verdenen Colette (Coco) Josephine Williams. Det har været en meget lang og vanskelig rejse for at nå hertil, hvilket er derfor, vi har holdt det hemmeligt,' skriver Ayda Field på Instagram.

Det kendte par, som ellers lever et liv i rampelyset, har formået at holde graviditeten hemmelig indtil nu, hvor de byder den lille ny velkommen til verden.

Familieforøgelsen er ekstra ekstraordinær for de to, da Coco biologisk er deres, men har ligget i en andens mave i ni måneder.

Singer Robbie Williams and actress Ayda Field attend the Stella McCartney Autumn 2018 womenswear collection and Autumn Winter 2018 menswear collection on January 16, 2018, in Hollywood, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON Vis mere Singer Robbie Williams and actress Ayda Field attend the Stella McCartney Autumn 2018 womenswear collection and Autumn Winter 2018 menswear collection on January 16, 2018, in Hollywood, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON

39-årige Ayda Field holder heller ikke tilbage med lovprisningerne af rugemoderen, som hun og Robbie vil være evige taknemmelige for, skriver hun.

Parret har i forvejen to børn, Theodora på fem år og Charlton på tre år, som de har fået på egen hånd. Hvorfor de skulle have hjælp til deres tredje barn, melder historien intet om.

Graviditeten og fødslen har været en lang og hård omgang, og derfor beder Ayda om privatliv for familien, så de kan vokse sammen.

Parret er begge dommere i den britiske udgave af ‘X Factor’, som de eftersigende får 10 millioner pund for, skriver Express.