Bund eller resten i håret.

Med hvis du gør det sidste med en Heineken øl, kan det blive en dyr affære.

For det populære ølmærke hæver prisen med 8,9 procent og advarer nu om flere prisstigninger i fremtiden. Det skriver The Guardian.

Det sker efter, at virksomheden har haft et overskud i første halvdel af 2022 på 16,4 milliarder pund – svarende til over 143 milliarder danske kroner.

En stigning på knap 37 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Ifølge det kendte, hollandske ølmærke solgte virksomheden mere øl end før pandemien. Det er på trods af prisstigningerne.

Årsagen til dette skal ses i lyset af blandt andet stigende energi- og råvarepriser samt højere lønudgifter til personale. Men også forbrugernes adfærd spiller en stor rolle, da flere har skiftet over til dyrere produkter.

Samtidig har genåbningen af restauranter og barer øget antallet af solgte drikkevarer med 0,8 procent sammenlignet med samme periode i 2019.

En udvikling, man er yderst tilfreds med hos Heineken.

»Vores forretning klarede sig godt i første halvdel af 2022. Vi voksede foran industrien på mere end halvdelen af ​​vores markeder, og Heineken-mærket viste igen stærkt momentum,« siger bestyrelseformanden for Heineken Dolf van den Brink.

Men på grund af usikre økonomiske udsigter, varsler virksomheden nu yderligere prisstigninger på øllet.

Heineken er den seneste virksomhed til at præsentere forbedret salgstal efter at have sat priserne på deres varer op.