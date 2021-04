Hans egen mor har betegnet ham som farlig.

I årevis forsøgte hun at råbe systemet op for at få hjælp til sin psykisk syge søn.

Faktisk var hun selv bange for sønnen og frygtede, at han ville gøre skade på enten hende eller sig selv.

Det var efter hendes udsagn bare et spørgsmål om tid, før det ville gå galt.

Tor Kjærviks hjem i Røa i Oslo, hvor han blev skudt og dræbt. Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Tor Kjærviks hjem i Røa i Oslo, hvor han blev skudt og dræbt. Foto: Ole Berg-Rusten

Alligevel var den mand i 30erne, der nu er sigtet for at have dræbt den norske topadvokat Tor Kjærvik, tilsyneladende i besiddelse af adskillige våben i sit hjem.

Og det på helt lovlig vis.

Et af disse våben brugte han efter alt at dømme til at tage livet af sin egen far, den norske topadvokat.

Det skriver flere norske medier. Blandt dem avisen VG.

Kjærviks nevø om konflikt-påstand: – Helt ukjent for oss https://t.co/H4DNlpGq10 — VG (@vgnett) April 14, 2021

Mandag i sidste uge blev den højtprofilerede norske forsvarer Tor Kjærvik skudt og dræbt i sit eget hjem i bydelen Røa i Oslo.

Hans voksne søn fra et tidligere ægteskab er sigtet for drabet og for drabsforsøg på Kjærviks hustru, som er stedmor til sønnen.

»Jeg kan bekræfte, at der er beslaglagt flere våben i sagen, som knyttes til den sigtede,« siger politiadvokat fra politiet i Oslo, Anne Marie Hustad, til avisen.

Hun tilføjer, at et af de våben, som nu er i politiets varetægt, formodes at være drabsvåbnet.

Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Foto: Ole Berg-Rusten

Politiadvokaten understreger dog, at den sigtede har haft de nødvendige tilladelser til våbnene, da han var medlem af en skytteklub.

Efter drabet og anholdelsen af Kjærviks søn, udtalte sønnens forsvarer i norske medier, at der tilsyneladende var en konflikt mellem far og søn.

Det afviste flere familiemedlemmer dog efterfølgende.

Blandt andet Tor Kjærviks ekskone og moderen til den formodede drabsmand.

Samboer avviser påstand om familiekonflikt før Tor Kjærvik-drapet.https://t.co/JR4SELGsxu — Knut A Rosvold (@knutarnold) April 14, 2021

Hun forklarede tværtimod, hvordan sønnen til tider led af tvangstanker og vrangforestillinger.

Politiadvokaten bekræfter nu over for VG, at sønnen skal gennem en mentalundersøgelse for at fastslå, om han var tilregnelig i gerningsøjeblikket, og hvorvidt han er egnet til straf.

Indtil videre er han kun blevet afhørt en enkelt gang. Det skyldes ifølge hans forsvarer hans psykiske tilstand.

Sønnen meldte sig selv og har erkendt de faktiske forhold, men han har endnu ikke forholdt sig til skyldsspørgsmålet.