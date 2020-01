'I går skete det, der ikke kunne ske'.

Sådan indleder den svenske krimiforfatter Camilla Läckberg et opslag på Instagram, hvor hun fortæller om en forfærdelig oplevelse, som vi alle nok kan relatere til.

Forfatteren har nemlig en ny bog på vej, og henover jul og nytår har hun i døgndrift læst den igennem igen og igen for at få rettet alt.

Hun var næsten færdig før deadlinen på søndag, da hendes wordprogram pludselig viste en fejlmeddelelse, hvorefter mere eller mindre al tekst var forvandlet til mærkelige tegn.

Men det er ikke det værste.

'Selvfølgelig har gemt kontinuerligt på min Mac, men jeg har ikke lavet en sikkerhedskopi af dokumentet. IT-folk har set på det og siger, at dokumentet ikke kan reddes. Men til mit forsvar - så er sådan noget aldrig sket i mine 15 år som forfatter,' skriver hun.

Den 45-årige forfatter skriver herefter, at hun egentlig bare har lyst til at lægge sig ned og græde, men til Aftonbladet fortæller hun, at hun overraskende nok har taget det ganske roligt.

»Jeg er ganske imponeret over mig selv, fordi jeg forholdt mig så roligt og ikke lagde mig i fosterstilling og græd. Jeg har faktisk været frygtelig rolig,« siger Camilla Läckberg.

Hun fortæller desuden, at det drejer sig om cirka fire ugers arbejde, som hun mistede.