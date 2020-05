»De er ikke de skarpeste knive i skuffen«

Sådan lyder det fra den kendte kriminolog og forfatter Leif GW Persson, som i den grad svinger hammeren over norsk politi, som han mener har håndteret sagen om den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen på mangelfuld vis.

Den kendte svenske krimiforfatter mener, at det har taget politiet alt for lang tid at anholde milliardærfruens mand, Tom Hagen. Det skriver VG og Expressen.

»Det er overraskende, at de skal bruge halvandet år på at komme til denne konklusion,« siger Leif GW Persson til de norske medier og fortsætter:

Den svenske krimiforfatter Leif GW Persson mener ikke, at norsk politi har gjort deres arbejde ordentligt i sagen om den forsvundne norske milliardærfrue. Foto: Morten Germund Vis mere Den svenske krimiforfatter Leif GW Persson mener ikke, at norsk politi har gjort deres arbejde ordentligt i sagen om den forsvundne norske milliardærfrue. Foto: Morten Germund

»I den type sager bør en af de første hypoteser, man arbejder ud fra, være, at ægtemanden har gjort det.«

Norsk politi anholdte Tom Hagen onsdag. Hans hustru har været forsvundet siden den 31. oktober 2018.

Den 70-årige rigmand er blevet sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen. Han nægter sig skyldig.

Kriminologen Leif GW Persson siger til VG, at han ville have håndteret sagen 'helt anderledes', og at han mistænker, at politiet på blåøjet vis har troet på Tom Hagens forklaring.

(Arkiv) Anne-Elisabeth Hagen. Foto: HANDOUT Vis mere (Arkiv) Anne-Elisabeth Hagen. Foto: HANDOUT

Han siger endvidere, at han ikke har den store tiltro til norsk politi, da han mener, at de 'ikke er de skarpeste knive i skuffen'.

Tore Per Bakken, der er tidligere kriminaltekniker i Kripos, mener, at Leig GW Perssons udtalelser er noget vrøvl.

»Han ved ikke, hvad han snakker om. Han angriber politiet for ikke at være de skarpeste knive i skuffen, og det kan da godt ske, at han har ret, men i denne sag kan man ikke bare følge et A4-papir,« siger han til VG og fortsætter:

»Det er noget vrøvl at sige den slags uden at have kendskab til sagen. Han har intet belæg for at kommentere sagen overhovedet.«

Den norske forretningsmand Tom Hagen er anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske forretningsmand Tom Hagen er anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

Tom Hagen er en af Norges rigeste mænd, og han har skabt sin milliardformue ved blandt andet at investere i ejendomme.

Onsdag blev han varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for drabet eller medvirken på drabet på hans kone gennem 41 år.

To af disse skal foregå i isolation. En afgørelse, som Hagen via sin forsvarer, har valgt at kære.

Norsk politi har endnu ikke sagt, hvad de mener er Tom Hagens motiv for at ville skaffe sin kone af vejen.