Det amerikanske medie The New Yorker har suspenderet den profilerede journalist Jeffrey Toobin for at onanere på et videomøde.

Ifølge magasinet Vice har Jeffrey Toobin, der også er ledende juridisk analytiker for CNN, onaneret på et videomøde med ansatte fra The New Yorker og radiostationen WNYC.

Han forklarer til Vice, at han ikke vidste, at hans kamera var tændt.

»Jeg lavede en pinlig og åndssvag fejl; jeg troede, at mit kamera var slukket. Jeg vil gerne undskylde over for min kone, familie, venner og kolleger,« siger Toobin til Vice.

»Jeg troede ikke, at nogen kunne se mig.«

To anonyme personer siger til Vice, at videomødet var en simulering af præsidentvalget, hvor nogle spillede Joe Biden og hans valghold, mens andre spillede Donald Trump og det republikanske valghold.

Undervejs gik de to hold hver til sit for at afholde et strategimøde på 10 minutter. De to anonyme personer fortæller, at da holdene kom tilbage fra møderne, kunne de se, at Jeffrey Toobin sænkede sit kamera, og her kunne man se ham røre ved sin penis og derefter forlade videomødet.

Kort efter kom han tilbage på videomødet, men var umiddelbart ikke klar over, at de andre kunne se ham, fortæller de anonyme kilder.

Suspenderingen sker på et vitalt tidspunkt, få uger før præsidentvalget i USA.

Hverken CNN eller The New Yorker har meldt ud, hvor længe han skal være væk.