Der har intet livstegn været i snart to døgn.

Den respekterede engelske journalist Dom Phillips og Bruno Araújo Pereira fra en organisation for indfødte indianere er forsvundet i et afsidesliggende område af Amazonasjunglen.

Sådan lyder det hos flere medier som eksempelvis CNN.

Rejseparret blev senest lokaliseret søndag morgen (lokal tid) i São Rafael-området, hvorfra de skulle sejle i et par timer til Atalaia do Norte.

Dom Phillips på en af sine mange ture i den brasilianske regnskov. Foto: JOAO LAET Vis mere Dom Phillips på en af sine mange ture i den brasilianske regnskov. Foto: JOAO LAET

De nåede aldrig frem.

Guvernøren for Amazonas, Wilson Lima, har meddelt, at både Dom Phillips og Bruno Araújo Pereira har modtaget dødstrusler i forbindelse med deres arbejde i området. Derfor frygter man det værste.

Flere redningshold er derfor blevet sendt ud i den ufremkommelige Javari-dal, der i overvejende grad består af et virvar af floder og tung vegatation, der gør det meget svært at komme frem.

Også hæren og politiet er involveret.

Javari-dalen er hjemsted for store mængder at illegale minarbejdere, fiskere og jægere, der ikke er interesserede i besøg udefra, der registrerer, hvad der foregår.

Det er kun tre år siden, at en anden medarbejdere for en organisation for infødte blev dræbt i samme område.

Dom Phillips har i årevis rapporteret for den britiske avis The Guardian fra de brasilianske regnskove.