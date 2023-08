I februar rejste en 31-årig amerikansk influencer til Mexico for at få foretaget en brystoperation.

Nu er hun død af meningitis, og WHO advarer andre kunder på to mexicanske klinikker. Det skriver blandt andre Dagbladet.

Crystal Villegas, som var mor til tre børn, kæmpede i månedsvis for sit liv. Hun døde søndag den 30. juli.

Hendes sygdomstilfælde er imidlertid ikke det eneste, og den amerikanske sundhedsmyndighed CDC gav i maj kollegerne i Mexico besked om, at man havde fundet fem tilfælde af infektioner i centralnervesystemet i USA.

Det skriver WHO i en meddelelse.

I alle fem tilfælde var der tale om kvinder, der havde fået symptomer efter at have besøgt en af to privatklinikker, som foretager plastikoperationer, i Matamoros i Mexico tæt på den amerikanske grænse imellem januar og april i år.

Laboratorieprøver har efterfølgende vist, at der var tale om bakteriel meningitis, som er en sjælden men farlig sygdom. Meningitis kendes også under navnet hjernehindebetændelse.

Crystal Villegas fik foretaget sin operation på den ene af de to pågældende privatklinikker.

I alt havde sundhedsmyndigheder i de to lande pr. 26. maj indrapporteret 20 tilfælde og to dødsfald.

WHO fortsætter derfor nu med at overvåge situationen, og man oplyser, at i alt 547 personer fik foretaget denne type operation på de to privatklinikker i den pågældende periode.

Heraf var 304 bosiddende i Mexico, 237 var fra USA og en enkelt patient kom fra Canada for at få foretaget sit indgreb.

»I tilfælde af symptomer, som kan antyde, at der er tale om meningitis under eller efter en rejse, opfordres man til at søge læge og dele sin rejsehistorik med sin sundhedsleverandør,« lyder det i en meddelelse fra WHO.

De to privatklinikker er nu blevet lukket, rapporterer BBC.

Ifølge Dagbladet hævder Crystal Villegas' mand, John Tapia, at det udstyr, som kirurgen benyttede, ikke var steriliseret.

Han mener, at det var det, som førte til, at Crystal Villegas blev smittet af sygdommen og nu er død.

På Facebook delte Crystal Villegas i juni et billede med sine følgere, hvor hun gav en kort besked til omverdenen.

»Hvis jeg dør uventet, fortæl mine børn hver gang du ser dem, hvor meget jeg elsker dem, og hvordan jeg vil gøre alt i verden for dem. Det er alt, jeg ønsker,« lød det i teksten på billedet.

Crystal Villegas var ellers begyndt at få det bedre, fortæller Spectrum Local News, om sygdomsforløbet.

Hun var nødt til at genoptræne basale fysiske funktioner – blandt andet at gå.

Midt i juli offentliggjorde John Tapia to fotos af parret, hvor Crystal Villegas sad i en kørestol.

Det var angiveligt første gang, at Crystal Villegas havde fået lov til at bevæge sig udenfor.

Men så kom et tilbagefald, og 17 dage senere døde hun.

Crystal Villegas efterlader sig sin mand John og tre børn på henholdsvis syv år, tre år og otte måneder.

B.T. har tidligere i 2023 i den dybdegående podcast- og artikelserie 'Skåret i stykker' afdækket, hvordan danske kvinder har oplevet et liv præget af smerter, indlæggelser og psykiske nedture efter plastikoperationer hos den samme kirurg.