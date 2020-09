Den prisvindende amerikanske skuespiller Kevin Dobson er død. Han blev 77 år gammel.

Dobson var især kendt for roller i to kendte serier, som begge blev vist på dansk tv.

Kevin Dobson døde søndag efter at have fået et hjerteanfald. Det skriver Forbes.

Han blev kendt i 1970'erne for rollen som detektiven Bobby Crocker i tv-serien 'Kojak'.

Politiserien opnåede stor popularitet og blev også vist på DR.

Det er dog en anden rolle, Kevin Dobson huskes bedst for.

Nemlig rollen som M. Patrick 'Mack' McKenzie i sæbeoperaen 'Knots Landing'. En rolle han overtog lidt ved et tilfælde i 1982, efter at Don Murray forlod serien, der var inspireret af kæmpesuccesen 'Dallas'.

Kevin Dobson beholdt rollen i den populære CBS-serie i 11 sæsoner.

»Som skuespiller var det som at ramme en guldåre,« sagde Kevin Dobson om at få rollen.

»Jeg takker Don Murray for at have forladt serien,« fortsatte han.

'Knots Landing' blev vist på TV 3. Fra 1990 gik serien under navnet 'Glitter' herhjemme.

Kevin Dobson vandt fem Soap Opera Digest Awards for rollen i 'Knots Landing'.

Sæbeoperaen vendte tilbage i 1997 som en miniserie og i 2005 med et reunion-show.

Kevin Dobson blev født i 1943 i New York og arbejdede blandt andet som bremsemand i et tog, togfører og tjener, før han kastede sig over skuespillet.