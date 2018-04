Mandag eftermiddag fandt en tilfældig forbipasserende en bil liggende omvendt i havet nær en klippe ved Californias kyst i USA. I bilen lå fem familiemedlemmer døde.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

En sag, der har rystet USA, viser sig nu at være endnu mere mærkværdig, end den startede med at være.

En moderne rengbuefamilie - to mødre og seks adopterede børn. Alt synes lutter idyl, indtil familiens bil blev fundet i havet ved Californias kyst for seks dage siden.

Indeni bilen lå de to mødre Jennifer og Sarah Hart på 38 år, og lige udenfor bilen lå tre af parrets børn Markis på 19 år og Abigail og Jeremy Hart på 14 år. Alle døde.

»Vi havde en forestilling om, at alle seks børn var indeni bilen, men vi har kun fundet tre lig,« siger efterforskeren Tom Allman til New York Times.

Sagen har nemlig taget en mystisk drejning, da tre af parrets børn - ud over de tre dræbte - er blevet meldt savnet.

Efterforskere siger endda, at det ikke engang er sikkert, at de var til stede i bilen, da den rullede rundt i 100 meter før, den faldt ned af en klippe og ramte vandet. De savnede børn er 15-årige Devonte, Hannah på 16 år og Sierra Hart på 12 år. Alle parrets børn er adopteret.

Den savnede teenager Devonte Hart var i 2014 i mange amerikanske medier, da der blev taget et meget rørende billede af ham under en demonstration. På billedet kan man se den dengang 12-årige dreng kramme en politimand, imens han græder og tårene strømmer ned ad kinderne på ham. Se billedet nedenfor.

Foto: Johnny Nguyen Foto: Foto: Johnny Nguyen Foto: Johnny Nguyen Foto: Foto: Johnny Nguyen

Familiens hjem i Woodland i den amerikanske stat Washington er blevet ransaget for at finde beviser, der kan hjælpe politiet med at finde de tre savnede børn.

Familiens nabo har fortalt til politiet, at de flyttede ind for ti måneder siden og var meget 'private'. Naboen har fortalt, at han sjældent så børnene lege udenfor - selvom det var varmt.

En anden nabo har fortalt, at børnene blev hjemmeskolet og blev holdt indenfor det meste af tiden.

»En af pigerne kom hen til min dør klokken halv to om natten og sagde, at hun havde brug for hjælp, fordi de ikke behandlede hende ordentligt, og hun ville have mig til at beskytte hende,« siger den ene nabo til CNN og fortsætter »Vi endte med at følge hende tilbage til hendes forældre, og så tog jeg derover den følgende morgen for at tjekke op på pigen, og alt virkede normalt. Så jeg gik bare igen.«

Det er dog senere kommet frem, at den ene mor Sarah Hart tidligere er blevet dømt for at udøve vold mod et af børnene.

Naboen har også mødt den savnede dreng Devonte.

»For en uges tid siden begyndte Devonte Hart at komme over og spørge om mad, og sagde, at de fik fjernet måltider af deres forældre for at blive straffet i op til flere timer,« siger naboen, som derefter ringede til 'Child Protective Services' - det amerikanske svar på 'børneforsorgen', der flere gange forsøgte at få kontakt til familien. Men uden held. De nåede det ikke, før mødrene kørte afsted med tre af deres børn, hvorefter ulykken skete.

Nogle af familiens venner har dog beskrevet mødrene som kærlige forældre, der gav deres børn hvad som helst.

Efterforskningslederen har også udtalt sig, at der ikke er noget, der tyder på, at ulykken var med vilje. Men der er dog ikke fundet nogen tegn på, at der er blevet bremset hårdt, før bilen faldt over klippen og ned i havet.

Der er endnu ingen vidner, der har set ulykken, ligesom de tre børn fortsat er savnet.

Se et billede af familien nedenfor.