Det tyske modefirma Lala Berlin er i store problemer.

Faktisk så store, at selskabet netop er kommet i rekonstruktion for at redde stumperne.

Det oplyser grundlæggeren Leyla Piedayesh til Frankfurter Allgemeine.

Lala Berlin er ikke mindst kendt for sine store mønstrede tørklæder, der er blevet solgt over hele verden.

Kahsmirtørklæderne har eksempelvis hyppigt været vist frem på Copenhagen Fashion Week sammen med tasker og hverdagstøj.

Blandt andet krigen i Ukraine har dog givet Lala Berlin økonomiske udfordringer. Det samme har stigende energipriser og inflation.

Nu har Leyla Piedayesh af retten i Berlin fået lov til at arbejde videre med redningsarbejdet, og det er planen, at en ny virksomhed skal genopstå med en sundere økonomi.

»I de seneste par måneder har jeg været i et sort hul, men resignationen er væk. Jeg vil fortsætte. Og rekonstruktionen bør være en ny begyndelse,« siger Leyla Piedayesh, der grundlagde Lala Berlin i 2004:

»Det er stadig til vores fordel, at vi har et stærkt brand, der er populært og har utroligt mange fans.«

Modeselskabet beskæftiger omkring 40 medarbejdere i den tyske hovedstad.