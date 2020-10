B.T. var med, da den danske Hollywood-frue Ines Romero afleverede sin udfyldte stemmeseddel til det kommende amerikanske præsidentvalg. Her afslører hun, hvem der fik hendes uforbeholdne stemme.

»Jeg er helt spændt,« lyder det fra Ines Romero, da hun stiger ud af sin knaldrøde Tesla, der er parkeret foran hendes lokale rådhus i Beverly Hills i Sydcalifornien.

Hun smider lidt klirrende mønter i parkometeret og bevæger sig hen imod en af de officielle stemmebokse, der står klar til at modtage stemmesedler per brev.

Mere end en million af den amerikanske delstat Californiens indbyggere har allerede brevstemt, inden de officielle stemmecentre åbner om en uges tid.

Jeg fatter simpelthen ikke, man kan finde på at stemme på andre Ines Romero

Det er et rekordstort antal, og for danske Ines Romero, der har boet i USA i 30 år, er det også vigtigt at få afleveret sin udfyldte stemmeseddel i god tid – og i en autoriseret stemme-postkasse.

Der har nemlig flere steder i Los Angeles være postyr over, at republikanerne har sat uautoriserede bokse op, der skal indsamle stemmesedler.

»Derfor er jeg taget til 'city hall'. Det må være en ægte en,« siger Ines og skæver til den orange, autoriserede postkasse ved siden af hende.

Dyrerettighedsforkæmperen, der tidligere har arbejdet som model og senest er kendt for sin medvirken i TV3-serien 'Danske Hollywoodfruer', lægger ikke skjul på, hvem der får hendes stemme.

»Joe Biden, selvfølgelig. Jeg fatter simpelthen ikke, man kan finde på at stemme på andre. I mine øjne er Trump farlig og diktatorisk. Han tænker kun på magt og penge og har ingen moral eller medmenneskelighed. Det har han bevist gang på gang,« fastslår hun.

Ines Romero voksede op i Allerød, og det er anden gang, hun er stemmeberettiget til et præsidentvalg i USA.

Da Trump vandt over Hillary Clinton i 2016, brød hun sammen.

»Jeg lå bare på gulvet og græd. Jeg kunne slet ikke forstå det. Vi troede ikke, han ville vinde, for Hillary fik jo flest stemmer. Men på grund af det forbandede valgsystem, der er her, vandt han. Her fire år efter er det katastrofalt, som landet ligger. Så nu skal han bare ud nu, den orange bavian,« tordner Hollywood-fruen.

Der er så meget nervøsitet, angst og stress i luften nu Ines Romero

Hun holder sig dagligt orienteret om politik og meningsmålinger, der spår om det forestående valgs udfald, men hun foretrækker artikler frem for tv-nyheder.

»Jeg kan ikke holde ud hverken at høre eller at se på Trump. Jeg får udslæt og opkastfornemmelser,« siger hun uden omsvøb.

Hun frygter, hvad der sker, hvis han mod hendes forventninger og forhåbninger vinder valgkampen.

»Jeg tror, at der bliver borgerkrig. USA er på vej i opløsning. Der er så meget nervøsitet, angst og stress i luften nu, og landet kan ikke holde fire år til med det her mareridt. Som regel er det republikanerne, der går rundt med maskingeværer og den slags, men jeg ved ikke, om demokraterne kan klare mere.«