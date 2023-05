Kan du forestille dig at købe en chokoladebar pakket ind i papir?

Det kan producenten af den ikoniske Mars-bar, der i et skridt mod en mere bæredygtig fremtid for nylig har afprøvet at skifte den sorte og røde plastikindpakning ud med en nedbrydelig en af slagsen.

Det skriver Sky News.

Kostumeskiftet af chokoladebaren, der foreløbig har været testet i Tesco-supermarkeder i Storbritannien, sker som led i producentens plan om at reducere deres plastforbrug med en tredjedel.

»Det er et stort skridt for at se, hvordan papiremballage fungerer i hverdagen,« udtaler Adam Grant, general manager hos Mars Wringley UK, om tiltaget.

Virksomheden har allerede investeret hundredvis af millioner på at se mod en mere bæredygtig fremtid.

En fremtid, hvor plastikpapiret på en Mars-bar kan blive en del af fortiden.

Dog har der været et par udfordringer med den nye emballage, som de skal arbejde videre på, oplyser producenten.

Udfordringer som en tilstrækkelig beskyttelse af produktet i papir i forhold til både fødevaresikkerheden og kvaliteten af chokoladen.