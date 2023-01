Lyt til artiklen

»Situationen er kritisk.«

Så kontant er meldingen fra borgmesteren i den ukrainske hovedstad, Vitalij Klitsjko, når det kommer til byens infrastruktur, som ifølge ham kan kollapse når som helst på grund af de russiske styrkers angreb.

Det fortæller han – sammen med sin bror, den kendte bokser Wladimir Klitsjko – i et nyt interview med Reuters.

De russiske angreb på den sårbare ukrainske infrastruktur i kombination med de frysende vintertemperaturer sætter nemlig de lokale myndigheder under voldsomt pres for tiden:

Her ses Vitalij Klitsjko (til venstre) med sin bror, Wladimir Klitsjko, i Davos. Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere Her ses Vitalij Klitsjko (til venstre) med sin bror, Wladimir Klitsjko, i Davos. Foto: GIAN EHRENZELLER

»Vi snakker ikke om kollapset, men det kan ske når som helst, fordi russiske missiler kan ødelægge vores kritiske infrastruktur i Kyiv,« fortæller Vitalij Klitsjko.

Borgmesteren forklarer videre, at der i øjeblikket er et underskud på energibalancen i hovedstaden.

»Det er ret koldt i Ukraine lige nu, så det er næsten umuligt at leve uden elektricitet og varme. Situationen er kritisk. Vi kæmper for at overleve,« siger han.

Vitalij Klitsjko anklager samtidig Rusland for udføre skødesløse angreb, der – udover at ramme civile – også rammer den afgørende infrastruktur, hvilket truer forsyningerne af strøm, rindende vand og varme under vintermåneder.

Derfor opfordrer brødrene Klitsjko til, at de vestlige allierede fremskynder deres leveringer af luftforsvarssystemer, så man kan nedskyde de russiske missiler, før de rammer blandt andet infrastrukturen.

»Det er vigtigt ikke at tøve med at give os våben, som vi har så brug for, men at levere dem hurtigt, da vi ellers vil fortsætte med at miste vores infrastruktur og – vigtigst – vores bedste folk,« siger Wladimir Klitsjko til Reuters.

Sammen med sin bror, der ligeledes tidligere var en stor boksestjerne, er han en del af en delegation fra Ukraine, som i disse dage deltager i årlige World Economic Forum, Verdens Økonomisk Forum, som holdes i Davos i Schweiz.