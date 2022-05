Ford Motor Company har nu valgt at tilbagekalde 39.000 af deres amerikanske SUV'er.

Det sker efter meldinger om 16 bilbrande, oplyser Reuters.

Tilbagekaldelsen dækker over 2021 modellerne Ford Expedition og Lincoln Navigator.

Bilejere advares mere konkret mod, at der kan opstå motorumsbrand, mens bilen er parkeret eller er under kørsel. Den nærmere brandårsag, arbejder Ford stadig på at fastslå.

Ford råder derfor ejerne af de specifikke bilmodeller til at parkere køretøjerne udendørs og uforstyrret i omgivelserne, indtil der er foretaget reparationer på bilerne.

De oplyser samtidig, at der har været én personskade, men ingen ulykker relateret til brandene. 14 ud af de 16 berørte køretøjer var ejet af biludlejningsfirmaer.

Derudover har Ford i denne uge også tilbagekaldt en række lastbilmodeller. Det drejer sig om Super Duty F-250, F-350, F-450 og F-550 lastbiler.

Det skyldes, at der samles støv i ratfjederen, hvilket forårsager en elektrisk afbrydelse, der får førerens airbag til at udløses.