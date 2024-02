Den amerikanske journalist Tucker Carlson bekræfter nu efter flere dages rygter, at han skal interviewe Ruslands præsident.

Det fortæller han i en video på X.

»Vi er i Moskva i aften, hvor vi skal interviewe Ruslands præsident, Vladimir Putin,« starter den tidligere Fox News-vært med at fortælle i videoen.

De seneste dage har rygterne løbet omkring et nærtstående interview, efter flere fotos af Tucker Carlson dukkede op i de russiske medier og på sociale medier.

Det er første gang, at Vladimir Putin stiller op til et interview med en vestlig journalist, efter Rusland invaderede Ukraine for to år siden.

Den konservative tv-vært med en fortid i et af de mest kontroversielle tv-programmer i USA blev fyret fra Fox News sidste år.

Siden har startet sit eget medie, der bliver sendt direkte på X - det tidligere Twitter.

»Vi har tænkt over dette interview i flere måneder. Her er, hvorfor vi har valgt at gøre det. For det første er det vores job, da vi beskæftiger os med journalistik. Det er vores pligt at informere folk.«

»To år inde i den krig, der lige nu er ved at ændre hele verden, som de fleste amerikanere ikke er informeret om,« siger Tucker Carlson videre i videoen.

Siden tv-værten gik solo med sit eget program har han interviewet Donald Trump, Jeffrey Epsteins bror og den argentinske nyvalgte præsident Javier Milei.