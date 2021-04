Nobelprismodtagere, forfattere og musikere beder Vladimir Putin om at sikre lægehjælp til Aleksej Navalnyj.

Flere end 70 kendte personer fra hele verden har skrevet et åbent brev til Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvori de kræver lægehjælp til den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

- Som russisk statsborger har han lovmæssigt ret til at blive undersøgt og få behandling af en læge efter eget valg, står der blandt andet i brevet.

Appellen er lørdag blevet offentliggjort i flere europæiske medier, herunder The Economist.

Blandt underskriverne er "Harry Potter"-forfatter JK Rowling, de tre nobelprismodtagere i litteratur Herta Müller, Louise Glück og Svetlana Alexievich og Abba-medlem Björn Ulvaeus.

- Præsident, vi beder dig om at sikre, at Aleksej Navalnyj straks modtager den lægehjælp og pleje, han har brug for og har ret til ifølge russisk lov. Som en, der har svoret at følge loven, er du nødt til at gøre det, skriver de videre.

Tidligere lørdag oplyste russiske læger, at Navalnyj kan dø af et hjertestop "når som helst", fordi hans helbred er blevet kraftigt forværret.

Oppositionspolitikeren indledte en sultestrejke den 31. marts med krav om at blive tilset af en læge efter eget valg.

Også den amerikanske præsident, Joe Biden, har lørdag kommenteret Navalnyjs tilstand og Ruslands behandling af ham.

- Det er komplet uretfærdigt og fuldstændigt upassende, siger Biden.

I august sidste år var Navalnyj tæt på at dø, da han blev forgiftet med stoffet Novitjok. Ifølge Navalnyj selv var det præsident Vladimir Putins styre, der forsøgte at slå ham ihjel.

Den 44-årige Putin-kritiker blev i februar sendt to og et halvt år i fængsel. Han afsoner i en straffelejr i byen Pokrov, der ligger omkring 100 kilometer øst for Moskva.

/ritzau/dpa