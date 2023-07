Han har i årevis arbejdet for berømte musikere og modeller.

Men nu er den hollandske revisor Frank Butselaar blevet anholdt, skriver USAs advokatkontor.

Han er tiltalt for at have arbejdet på at skjule millioner af dollar i skattely for sine klienter.

'Som skatterådigver for mange rige klienter vidste Butselaar godt, hvilket ansvar klienterne havde for at betale skat af deres indkomst i USA, men han så bort fra sine forpligtelser og hjalp i stedet med at skjule indkomsten fra skattevæsenet,' udtaler advokat Damian Williams.

Butselaar blev anholdt i sit hjem i Italien og står overfor udlevering til USA.

Igennem syv år skal han have deltaget i en sammensværgelse om skatteunddragelse for over 100 millioner dollar – mere end en halv milliard danske kroner.

Arbejdet har bestået i at udforme detaljerede strategier for, hvordan klienterne kunne skjule deres formuer for skattevæsenet, lyder det.

Butselaars klienter tæller blandt andet den verdenskendte DJ Tiesto, skriver Bloomberg.

Revisoren risikerer adskillige års fængsel, hvis han bliver dømt.