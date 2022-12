Lyt til artiklen

Michael Avenatti blev på rekordtid verdenskendt for fire år siden, da han agerede forsvarer for pornostjernen Stormy Daniels i en bitter kamp mod daværende USA-præsident Donald Trump.

Nu er faldet fra tinderne eklatant og endegyldigt.

For ifølge CNN er advokaten mandag blev idømt 14 års fængsel for at have begået underslæb for millioner fra sine klienter. Han skal samtidig betale erstatninger på i alt lige knap 80 millioner kroner.

»Michael Avenatti var en korrupt advokat, som påstod, at han kæmpede for den lille mand, mens han i virkeligheden kun bekymrede sig om sig selv,« siger anklager Martin Estrada i en udtalelse:

Stormy Daniels og Michael Avenatti i 2018. Foto: Mary Altaffer

»Han stjal millioner af dollar fra sine klienter – alt sammen for at finansiere sin ekstravagante livsstil, der inkluderede privatfly og racerbiler.«

Med dommen har Michael Avenatti samtidig mistet retten til at være advokat Californien, hvor retssagen fandt sted.

Det er tidligere kommet frem, at den vanærede advokat også stjal et millionbeløb fra Stormy Daniels efter deres samarbejde, hvilket også resulterede i et sagsanlæg.

Og faktisk afsoner Michael Avenatti lige nu en dom på fem års fængsel på grund af lige netop den sag (blandt andet), og de 14 års fængsel, som han blev idømt mandag, skal derfor først afsones efterfølgende.

Alligevel synes hans forsvarer, at den seneste dom var »alt for hård«

»Sammenlignet med andre højtprofilerede sager er uretfærdigheden iøjnefaldende,« siger forsvareren Dean Steward.

Michael Avenatti havde tidligere på året erklæret sig skyldig i sagen.