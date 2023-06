Håbet er allerede ved at svinde ind for Jannicke Mikkelsen.

»Chancen for, at det går godt, er meget lille. Det vil være et mirakel, hvis de bliver fundet i live,« siger hun.

Den norske fotograf kalder over for VG eventyreren og milliardæren Hamish Harding for en god ven, og hun er en del af hans team. De har tidligere været på ekspeditioner sammen.

Han er en af de fem personer, der er forsvundet ombord på en ubåd på vej ned mod 'Titanic' på bunden af Atlanterhavet cirka 700 kilometer syd for canadiske St. John's.

Det ved vi om eftersøgningen Her er, hvad vi ved indtil videre om eftersøgningen af den lille ubåd 'Titan': Ubåden har ilt til mellem 70 og 96 timer – udtalt af den amerikanske kystvagt mandag kl. 22.30 dansk tid. Det vil sige, at der er ilt frem til mellem torsdag klokken 20.30 og fredag klokken 22.30 dansk tid. Fartøjet forsvandt i havet 1.448 kilometer fra halvøen Cape Cod i den amerikanske delstat Massachusetts. Der er fem personer om bord. Ifølge OceanGate Expeditions medbringer ubåden normalt en kaptajn, en ekspert og tre betalende gæster. Fartøjet sejler ud fra St. John's i Newfoundland i Canada. Et dyk ned til vraget, inklusive nedstigning og opstigning, tager normalt omkring otte timer. Den amerikanske kystvagt samarbejder med canadiske myndigheder og private fartøjer i området. Eftersøgningen omfatter ekkolod, luftsøgninger og overfladefartøjer. Den foregår et særdeles fjerntliggende sted. Vraget af 'Titanic' ligger på havets bund i en dybde af 3.800 meter cirka 700 kilometer syd for St. John's. Redningsoperationen bliver styret fra Boston i Massachusetts.

En omfattende eftersøgning er sat i gang af den amerikanske kystvagt, men indtil videre uden spor af den lille ubåd ved navn 'Titan'.

»Jeg tror, at der er høj sandsynlighed for, at de har sat sig fast i 'Titanic'-vraget,« siger Jannicke Mikkelsen.

Og det vil i så fald ikke være så godt.

For selve 'Titanic' ligger på 3.800 meters dybde, og aldrig før er der udført en vellykket redningsmission så langt nede under havets overflade.

Da Roger Chapman og Roger Mallinson i 1973 blev reddet op fra en ubåd på lige knap 500 meters dybde var det aldrig sket før. Og det er aldrig sket siden, skriver CNN.

Mediet anfører videre, at ikke engang den amerikanske hær råder over redningsubåde, der kan dykke de knap fire kilometer ned.

Her er maksimum omkring 600 meter.

Den tidligere amerikanske ubådskaptajn Thomas Shugart fortæller til CNN:

Her ses sejlruten for moderskibet Polar Prince'. Foto: MarineTraffic

»Mens jeg håber på det bedste for undervandsfartøjets besætning og passagerer, må jeg sige, at på dette tidspunkt ser det meget problematisk ud, fordi man ikke har hørt fra dem så længe,« siger han.

Ubåden forsvandt søndag, da moderskibet 'Polar Prince' mistede kontakten med den efter kun 105 minutters dyk.

Den amerikanske kystvagt har meldt ud, at der i reservetanken er ilt til 96 timer, men at man reelt ikke ved, om ubåden befinder sig over eller under vandet.

Den tidligere ubådskaptajn Thomas Shugart siger, at fartøjet burde være blevet fundet nu via en indbygget tracker, hvis eksempelvis tekniske problemer havde tvunget den op til overfladen.

»Hvis de i stedet af en eller anden grund er fanget på bunden, har jeg endnu aldrig hørt om redningsmuligheder, der kan få dem op i tide,« siger Thomas Shugart:

»Og hvis ubåden gik til bunds på grund af vandindtag, ser oddsene heller ikke gode ude på grund af de ekstremer dybder i området.«

Samtidig er det allerede ufremkommelige areal i øjeblikket præget af uroligt hav og tåge, hvilket vanskeliggør eftersøgningen.

Som Hamish Harding skrev på sociale medier lørdag.

'Titan' kan klare dyk ned til fire kilometers dybde. Foto: OceanGate

'På grund af den værste vinter i Newfoundland i 40 år bliver denne mission sandsynligvis den første og eneste bemandede mission til 'Titanic' i 2023. Et vejrvindue har netop åbnet sig, og vi vil forsøge at dykke i morgen.'

Han var i kontakt med Jannicke Mikkelsen få timer, inden ekspeditionen begyndte.

»Hamish skrev til mig kl. 2 natten til søndag: 'Skal dykke senere i dag, hvis vejret holder', skrev han. Jeg ønskede ham held og lykke,« siger hun:

»Det er det sidste jeg hørte fra ham.«

Ifølge oplysninger hos forskellige medier skulle de fem ombord på 'Titan' være: