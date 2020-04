Men man afventer endelig dom om disciplinærinstans, skal dens virke indstilles, siger EU-Domstolen.

De seneste års retsreformer i Polen holder EU-Domstolen beskæftiget - også under coronakrisen.

Onsdag har domstolen i Luxembourg i en kendelse sagt, at en omstridt disciplinærinstans for dommere ved Polens højesteret skal indstilles.

Det skal den, indtil EU-Domstolen i en endelig dom kan afgøre, om instansen er uafhængig ifølge EU-lov.

EU-Kommissionen mener, at disciplinærinstansen er i strid med EU-loven. Den har derfor rejst spørgsmål om instansen ved domstolen.

I EU-Kommissionen er opfattelsen, at det særlige polske disciplinærkammer ligger under for politisk indflydelse. I hvert potentielt. Der er ikke den nødvendige adskillelse mellem den dømmende og lovgivende magt.

Instansen, der på polsk bærer navnet Izba Dyscyplinarna, kan undersøge og straffe dommere for de domme, som de afsiger.

Den behandler sager om dommere ved højesteret, og den fungerer som appelinstans for dommere ansat ved de lavere instanser.

Den nye instans blev indført i 2017. Den har 15 medlemmer, som er dommere. De er udvalgt af Polens underhus, Sejm.

EU-Kommissionen har krævet, at disciplinærinstansen skal sættes ud af drift. Der skal ikke længere kunne henvises sager til den. I hvert fald indtil videre.

Det har Domstolen i Luxembourg onsdag besluttet:

- Følgelig tager EU-Domstolen EU-Kommissionens anmodning om foreløbige forholdsregler til følge.

I marts afviste EU-Domstolen en sag fra to polske dommere. De ville vide, om disciplinærinstansen var lovlig.

EU-Domstolen kunne ikke behandle spørgsmålet, da det ikke omhandlede en konkret fortolkning af EU-lov.

Det var et præjudicielt spørgsmål, som er spørgsmål en dommer i et EU-land kan stille EU-Domstolen for at få en fortolkning af EU-retten.

/ritzau/