Jurist og undersøgelsesdommer Kenneth Starr, der blot gik under Ken, er død. Han blev 76 år gammel.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder NBC News, efter en bekræftelse fra hans tidligere arbejdsplads, Baylor University.

Ken Starr døde på Baylor St. Luke's Medical Center i Houston af komplikationer fra en operation, lød det i meddelelsen fra skolen.

Han efterlader sig sin kone gennem 52 år, Alice Mendell Starr, parrets tre børn og ni børnebørn.

Ken Starr i 1998, efter en afhøring af Bill Clinton i Det Hvide Hus. Foto: STEPHEN JAFFE Vis mere Ken Starr i 1998, efter en afhøring af Bill Clinton i Det Hvide Hus. Foto: STEPHEN JAFFE

Juristen, hvis undersøgelse som uafhængig rådgiver førte til rigsretssagen mod den daværende præsident Bill Clinton, afsluttede sin karriere som præsident og kansler for det private universitet i 2016, efter seks år ved roret.

Før sin tid på skolen i Waco, Texas, havde Starr en række lærerstillinger ved blandt andre New York University School of Law, mens han arbejdede som partner i et advokatfirma.

Han tilbragte desuden seks år som juraprofessor og dekan ved Pepperdine University i Malibu, Californien.

Han var dog bedst kendt for sit arbejde som uafhængig rådgiver i 90erne, hvor han fik til opgave at undersøge Bill og Hillary Clintons investeringer i jordaftale, der siden blev kendt som Whitewater-skandalen.

Her udvidede han sin efterforskning og begyndte at afdække præsidentens affære med Monica Lewinsky, der var praktikant i Det Hvide Hus, som Bill Clinton pure afviste.

Denne benægtelse va det, der i sidste ende fik Clinton i den varme stol hos Kongressen, men dog ikke fjernede ham fra embedet.

Ken Starr har desuden tjent som Reagan-dommer og generaladvokat under George H.W. Bush.