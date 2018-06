Trods russisk modstand får Storbritannien opbakning til at give OPCW udvidede beføjelser.

Haag. Et flertal i Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) har onsdag stemt for at udvide organisationens beføjelser, så den fremover ikke blot kan undersøge, hvorvidt et kemisk angreb har fundet sted, men også udpege hvem der stod bag.

Forslaget om at udvide OPCW's muligheder i forbindelse med et kemisk angreb kom fra Storbritannien. Det har fået støtte fra USA og EU. Til gengæld har Rusland, Iran og Syrien modsat sig.

Tirsdag fik modstanderne af forslaget fremtvunget en udskydelse af afstemningen. Onsdag skulle der dog stemmes ja eller nej. Med stemmerne 82-24 blev det nødvendige to tredjedeles flertal opnået.

Tidligere har et hold fra OPCW haft mandat til at tildele skyld i forhold til potentielle kemiske angreb i Syrien fra 2015 til 2017. Holdet blev udsendt som en FN-mission.

I den forbindelse har man ved flere lejligheder konkluderet, at Syriens regering stod bag angreb med sarin- og klorgas i tøndebomber. Også militante fra Islamisk Stat er blevet udpeget som skyldige i brug af sennepsgas.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters ikke tilfældigt, at det er Storbritannien, der står bag forslaget om en mere permanent ordning.

OPCW har også været inddraget i efterforskningen af nervegiftangrebet i England i marts på en tidligere russisk dobbeltspion, Sergej Skripal, og hans datter.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, har talt for forslaget ved OPCW's generalforsamling i Haag.

- Dette er afgørende, hvis vi skal afskrække mod brugen af disse nederdrægtige våben, siger han.

Rusland hilser vedtagelsen med krasse ord. Ifølge lederen af Ruslands delegation, industriminister Georgij Kalamonov, er der skabt tvivl om hele OPCW's fremtid.

- OPCW er "Titanic", som er begyndt at tage vand ind, og er i gang med at synke.

- Mange af de lande, der har stemt imod forslaget, begynder nu at tænke over, hvordan organisationen vil eksistere og fungere i fremtiden, siger han til journalister efter afstemningen.

/ritzau/Reuters