Myndighederne i Illinois har beordret en omgående evakuering, efter et kemisk anlæg er blevet ramt af en eksplosion, der har udløst en voldsom brand.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder ABC News og CNN.

Klokken 7 lokal tid – 14 dansk tid – skete en eksplosion ved et kemisk anlæg, som fabrikerer fedt og olie, i byen Rockton, Illinois.

Efterfølgende indtraf en voldsom brand, der forårsager røgskyer, der kan ses op til 80 kilometer væk.

På nuværende tidspunkt er der ingen meldinger om tilskadekomne.

Men af sikkerhedsmæssige årsager har myndighederne iværksat en omgående evakuering i en radius 1,6 kilometer.

Det kemiske anlæg, Chemtool Incorporated, har i en erklæring bekræftet, at alle 70 medarbejdere, der befandt sig på anlægget, er blevet evakueret og er i sikkerhed.

»Vores bekymring går lige nu på vores medarbejdere og resten af samfundet.«

»Vi ved endnu ikke, hvad der har forårsaget hændelsen, men i samarbejde med de lokale myndigheder og vores egne risikovurderinger vil vi undersøge, hvad der skete og identificere eventuelle korrigerende handlinger,« lyder det i erklæringen.

Brandinspektør Kirk Wilson siger til New York Post, at der formentlig vil gå et par dage, før branden endeligt er slukket.