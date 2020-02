Kelly Nakahara, kendt fra tv-serien MASH, er død.

Skuespillerinden blev 72 år og åndede ud efter det, der beskrives som ‘en kort kamp mod cancer’.

Det skriver TMZ.

Mediet skriver, at hun åndede fredfyldt ud i familiens hjem i Pasadena i den amerikanske delstat Californien.

Kelly Nakahara er født på øen Uahu, der er en del af Hawaii. Hun flyttede i sine tidlige voksenår til San Francisco på den amerikanske vestkyst for at forfølge en drøm om at blive kunstner.

I stedet blev hun skuespillerinde og var en fast del af tv-serien MASH, der i USA betragtes som en af de bedste tv-serie nogensinde.

Hun har desuden spillet med i filmen Clue fra 1985 og Black Day Blue Night fra 1995.

Hun efterlader sig manden David Wallett, som hun giftede sig med i 1968, parrets to børn og sine to børnebørn.