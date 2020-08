Få timer inden Republikanernes konvent skulle til at begynde, smed hun en kæmpe bombe.

En af præsident Trumps største støtter sagde op ud af det blå. Natten til torsdag var hun tilbage for et kort øjeblik.

Efter Kellyanne Conways beslutning om at sige op fra sit job som nær rådgiver og talsperson for præsident Donald Trump var det usikkert, om hun fortsat ville få en rolle til Republikanernes konvent.

Den tvivl gjorde hun til skamme, da hun dukkede op ved talerstolen tidligt på konventets tredjedag.

Her havde hun et budskab, der skulle gå ud til kvinder som hende selv: familiemennesker.

»Jeg voksede op i en husholdning kun med kvinder. Deres liv var ikke nemt, men de klagede aldrig. Vi havde ikke meget, men vi manglede ikke kærlighed,« sagde Kellyanne Conway.

»Præsident er de små arbejderes helt. Han kæmper for dem. Han kæmper for butiksejeren, hvis butik først var lukket og siden blev plyndret. Og for den enlige mor med to job,« lød det fra Conway.

Hun er selv et familiemenneske. Med manden George Conway har hun fire børn.

Kellyanne Conway på scenen ved Republikanernes konvent. Foto: Chip Somodevilla / POOL

For den prominente Trump-støtte var det en svær konklusion, da hun valgte at sige op som nær rådgiver til præsidenten.

Familielivet kunne ikke hænge sammen, når hun på samme tid skulle være talsperson for en siddende præsident.

Ikke mindst fordi manden, George, arbejdede aktivt for at bekæmpe Donald Trump. Det skete med The Lincoln Project, hvor tidligere Republikanere aktivt valger at sige Donald Trump imod og støtte Joe Biden.

»Vi er uenige om mange ting, men vi er enige om det, der betyder mest: vores børn. Vores fire børn er teenagere og tweens, der begynder på et nyt skoleår i folkeskolen og i gymnasiet hjemmefra i mindst nogle måneder endnu. Som millioner af forældre over hele landet ved, så behøver hjemmeskolede børn ekstra opmærksomhed i disse usædvanlige tider,« sagde Conway søndag om sin tilbagetræden.

Donald Trumps snart tidligere rådgiver Kellyanne Conway talte ved Republikanernes konvent natten til torsdag. Foto: Chip Somodevilla / POOL

Hun takkede helt personligt Donald Trump ved sin tale natten til torsdag for at give hende, som kvinde, en chance.

»For præsident Trump er det ikke usædvanligt at have kvinder i toppositioner. Trump gav mig en stor rolle i hans valg, da han gav mig en ledende rolle. Og vi vandt,« sagde Conway.

Hun kom også ind på, at præsidenten vil kæmpe for den lille mand, som han har kæmpet for kvinder og børn.

»Der vil altid være folk, der har mere end os. Og det er dem, der har mindre, vi skal kæmpe for. Og det har præsident Trump gjort. Vi har stadig langt igen. Han kæmper for os. Den mand, jeg kender, støtter mig og støtter dig,« sagde hun.

Kellyanne Conways stopper som præsident Trumps talsperson ved udgangen af august måned. Hendes mand, George Conway, stopper ligeledes ved The Lincoln Project ved månedens udgang.