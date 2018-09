»Loved by kids, approved by mums.«

Sådan lød sloganet for morgenmadsproduktet Coco Pops, der produceres af det multinationale selskab Kellogg's. Men sloganet faldt en 10-årig pige fra Bournemouth i England for brystet.

For hvad hvis det ikke kun var mødre, men også fædre, der anerkender Coco Pops?

Hannah-Marie Clayton, den 10-årige pige, syntes, at sloganet var upassende, og at det kunne gøre børn, der ikke har nogen mor, kede af det.

Og i hendes tilfælde er det ofte faren, James, der laver hendes morgenmad, så derfor skrev hun et brev til Kellogg's. Det skriver netmediet Ladbible.

»Jeg synes, at fædre også skal inkluderes, fordi de også er vigtige,« siger hun til mediet.

I brevet skrev hun blandt andet, at hun ikke synes, vi i nutidens verden kun skal »være afhængige af kvinder,« og at fædre altså er lige så gode til at lave morgenmad som mødre.

Kellogg's tog henvendelsen seriøst og lover i et svar til Hannah-Marie Clayton, at sloganet nu bliver ændret, så det fremover vil lyde »Loved by kids, approved by parents« (Elsket af børn, godkendt af forældre, red.).

Foto: Christian Als/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christian Als/Ritzau Scanpix

»Tak for din feedback, som har spillet en rolle for vores beslutning om at ændre sloganet,« skriver Kellogg's blandt andet i brevet.

Anne-Marie, der er mor til Hannah-Marie Clayton, er stolt af sin datter.

»Jeg håber, det viser hende, at man kan gøre en forskel uanset hvor stor eller lille, man er. Det gælder også over for et stort firma som Kellogg's,« siger moren.

»Jeg synes, det er vigtigt, at vi lærer vores børn det,« tilføjer hun.

Kellogg's danske pressetalsmand Ebbe Kristensen oplyser til B.T., at det udskældte slogan ikke har været brugt i Danmark.