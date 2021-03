Mausoleum var blevet mødested for katte og hjemløse. Men nu er Roms "rådne tand" igen åben for besøgende.

Et nyrenoveret, kolossalt mausoleum for Romerrigets første kejser, Augustus, har i denne uge slået dørene op for offentligheden i Rom.

Mausoleet havde i årtier fået lov at forfalde. Men et nyindrettet museum på stedet har tiltrukket sig stor interesse fra romerne, og alle billetter er booket frem til juni.

Det er de, på trods af at der nærmest ikke er nogen turister i den italienske hovedstad på grund af coronapandemien.

- Indtil nu har vi altid kendt dette sted som en ruin, men det er et af de vigtigste monumenter i antikken, siger Alessia, der er guide i mausoleet.

- Det var så majæstetisk, at de aldrig havde set noget lignende før i Rom.

Mausoleet blev bygget på Tiberens flodbred mellem 28 og 23 år før Kristi fødsel.

Det skulle være et stort monument over Augustus, der herskede over hele Romerriget og var i familie med Julius Cæsar.

Men i nyere tid fik ukrudt og cypresser lov til at vokse hen over den cylinderformede bygning, og mausoleet blev et samlingssted for vilde katte og folk, der manglede et sted at sove om natten.

Efter udgravninger og renoveringsarbejde for millioner af euro minder mausoleet, der i folkemunde blev kendt som "den rådne tand", nu igen om et kejserligt gravsted.

Det cylinderformede fundament måler 90 meter i diameter.

Tidligere var murene beklædt med marmor og italienske kalksten. På toppen af bygningen stod der en bronzestatue af Augustus, der bragte mausoleets samlede højde op på 45 meter. I midten lå Augustus og hans hustru Livias gravkammer.

Efter Romerrigets fald mistede mausoleet dog sin relevans som et sted for begravelser.

Det blev herefter brugt som fæstning i middelalderen, renæssancehave og tyrefægterarena. Senere blev også et koncertsted bygget ovenpå det.

I 1930'erne blotlagde fascistlederen Benito Mussolini dog på ny mausoleet, da han ønskede at fremstille sit regime som en fortsættelse af Romerriget.

Mausoleet blev lukket i 2007, og selv om restaureringen endnu ikke er helt færdig, er det nu blevet åbnet.

/ritzau/AFP