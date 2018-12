Han har oplevet historiens utrolige og dramatiske vingesus fra toppen af kejserriget.

Og hans navn vil for altid kunne læses af fremtidige generationer i historiebøgerne. Som kejseren, der brød en 200 år lang og stolt tradition.

Kejser Akihito af Japan, den 125. i rækken, har givet sin sidste årlige fødselsdagstale til sine godt 127 millioner undersåtter, inden han til april vil abdicere fra tronen.

I de seneste 200 år er det ikke sket, at en kejser i Japan er abdiceret. Men nu sker det om få måneder. På grund af alder og et svigtede helbred.

Kejser Akihito, der abdicerer i april 2018. Og dermed bryder en 200 år lang tradition i Japan. Billedet her er fra Tokyo, 15. august 2018. Foto: Kiyoshi Ota (arkiv).

85-årige Akihito, der formelt overtog tronen fra sin far i 1990, reflekterede i sin historiske tale over de drastiske omvæltninger og tragiske hændelser som 'Den opadgående sols land', Japan, i hans levetid har gennemgået. Som 2. Verdenskrig, hvor japanerne kæmpede på nazisternes side, og de dødbringende naturkatastrofer.

»Jeg har troet på, det er vigtigt ikke at glemme, at utallige liv blev tabt under 2. Verdenskrig, og at freden og velstanden i efterkrigstidens Japan blev bygget oven på de mange ofre og de utrættelige bestræbelser fra det japanske folk,« lød det fra Akihito, rapporterer CNN.

Kejseren, der er afholdt i landet, understregede sit ønske om, at historien skal gives videre til dem, der blev født efter den brutale og blodige 2. Verdenskrig, der verden over kostede omkring 62 millioner mennesker livet.

»Det giver mig stor trøst, at Heisei-tiden (kejser Akihitos tronperiode, red.) nu er ved sin ende, uden en krig i Japan,« lød de beroligende ord.

85-årige kejser Akihito med kejserinde Michiko. Her er de fotograferet i Tokyo 6. november 2017 i forbindelse med et besøg fra USAs præsident, Donald Trump. Foto: ISSEI KATO (arkiv).

De mange naturkatastrofer, som gennem hans 85-årige levetid har ramt landet, lå ham også stærkt på sinde. Det samme gjorde Japans befolkningssammensætning, hvor kejser Akihito talte varmt for en nødvendig og velkommen udenlandsk arbejdskraft.

Naturkatastroferne, som f.eks. den i 2011, der kostede over 15.000 japanere livet, da et jordskælv udløste en tsunami, betegnede han som noget, der overgik hans »fantasi«.

Så sent som i sommers mistede f.eks. 120 mennesker livet under en oversvømmelse. Og 2018 blev også året, hvor Japan blev ramt af et jordskælv målt til 6,7 på richterskalaen. Det har alt sammen gjort et uudsletteligt indtryk, lod den åbenhjertige kejser forstå.

Akihito er gift med kejserinden Michiko. Sammen har de tre børn. Den ældste søn Naruhito er kronprins. Kejserriget Japan ophørte formelt i 1947.