Hun fik ikke bare et ar i ansigtet. Den 19-årige amerikanske kvinde Kayla Hayes blev også mærket for livet, da hendes eks-kæreste for et år siden gik amok på hende og bed hendes læbe af. I sidste uge fik den nu 23-årige Seth Aaron Fleury 12 års fængsel for overfaldet. Advarsel: Stærke billeder!

Det begyndte som ung, romantisk kærlighed og endte i brutal vold.

Kayla Hayes siger selv, at hun mistede en del af sig selv 21. oktober sidste år, da hun blev overfaldet af den mand, som indtil da havde hævdet, at han elskede hende over alt på jorden.

»Jeg sad i en pøl af mit eget blod og med det meste af min læbe liggende på mit ben. Hele min mund brændte, jeg var forvirret og skræmt. Jeg vidste ikke, hvordan jeg nogensinde skulle kunne vise mit ansigt igen. På det tidspunkt ønskede jeg ærlig talt, at hvert eneste øjeblik ville blive mit sidste - jeg ønskede bare at give op,« skriver hun et opslag på Facebook.

Kayla Hayes fra Simpsonville i South Carolina i USA var bare 17 år, da hun begyndte at komme sammen med den fire år ældre Seth Aaron Fleury.

Forholdet mellem dem begyndte hurtigt at gå skævt, og den unge kvinde følte sig efterhånden som kærestens ejendom. Efter ét år havde hun fået nok, og hun slog op.

Det afslag havde den unge amerikaner dog ikke tænkt sig at acceptere. Da det tidligere kærestepar et stykke tid efter mødtes, troede han, at han kunne vinde hende tilbage.

Kayla Hayes gjorde det dog endnu engang klart for den forsmåede mand, at hun ikke ville være kærester med ham længere.

Den besked fik Seth Aaron Fleury til at se rødt. Han greb fat i Kayla Hayes og forsøgte at kysse hende, og da hun skubbede ham væk, bed han sig fast i hende. Faktisk bed han så hårdt, at en del af hendes underlæbe blev flået af.

»Jeg forstår ikke, hvordan han kunne have så meget vrede i sig« fortæller Kayla Hayes til den britiske avis Daily Mail.

Trods talrige operationer er den unge kvinde stadig dybt mærket af overgrebet - både fysik og ikke mindst psykisk.

Derfor var det også en sejr for hende, at eks-kæresten i sidste uge blev idømt hele 12 års fængsel.