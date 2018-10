Demokraterne kalder den nye FBI-rapport om Brett Kavanaugh en 'hvidvaskning' og et 'fup-nummer'.

Præsidentens parti, Republikanerne mener derimod, at FBIs undersøgelse af diverse sex-anklager imod Donald Trumps kontroversielle kandidat til højesteret virker både 'tilbundsgående' og 'troværdig'.

Og således er den 53-årige dommer Brett Kavanaugh godt på vej til at blive dommer nummer ni i det ni-mand-store dommerpanel i USAs Højesteret.

Onsdag færdiggjorde FBI endnu en undersøgelse af Brett Kavanaughs baggrund. Undersøgelsen startede efter psykologiprofessor Dr. Christine Blasey Ford og fire andre kvinder havde anklaget Brett Kavanaugh for sex-overgreb - Dr. Ford fastholder, at Dommer Kavanaugh forsøgte at voldtage hende ved en fest i 1982.

'Skål, du er højesteretsdommer'. Alt tyder nu på, at Brett Kavanaugh på lørdag vil blive USAs niende højesteretsdommer. Foto: Tasos Katopodis

I alt ni personer er blevet afhørt i forbindelse med FBI-undersøgelsen, der efter ordre fra Det Hvide Hus blot varede fem dage,

Bl.a. interviewede FBI en hvis Mark Judge, Dommer Kavanaughs skolekammeret, der ifølge Dr. Ford var tilstede i det værelse, hvor sex-overgrebet fandt sted i 1982.

Ligeledes har FBI talt med to andre personer, der ifølge Dr. Ford deltog i den mindre sammenkomst for 36 år siden.

Ifølge flere af de senatorer, der torsdag læste rapporten i et bevogtet rum i kælderen under den amerikanske kongresbygning, føjer den nye FBI-rapport dog ikke nogle afgørende nye beviser til Dr. Christine Blasey Fords vidneudsagn.

Og den demokratiske kritik går primært på de folk, der ikke er blevet afhørt af FBI.

Således udtrykte Dr. Ford i forbindelse med sidste uges afhøring foran senatets retsudvalg selv et klart ønske om at at tale med FBI.

Men hverken hun eller sagens anklagede, Brett Kavanaugh er blevet afhørt i forbindelse med den nye FBI-rapport.

FBI har talt med Julie Swetnick, en anden af de kvinder, der har anklaget Brett Kavanaugh for sex-overgreb. Men ingen af de 20 mulige vidner, som Swetnick efter eget udsagn gav FBI navnene på, er blevet kontakte og/eller afhørt.

Ligeledes har flere af Brett Kavanaughs skolekammerater fra Yale University, hvor højesteretsdommerkandidaten studerede i 80'erne, også tilbudt deres hjælp. Men af uforforklarlige årsager ignorerede FBI disse tilbud om vidneudsagn.

En af disse skolekammereter er advokaten James Roche. I et interview med CNN fortalte Roche torsdag , at han ved flere lejligheder så Brett Kavanaugh nærmest bevidstløs af druk.

En oplysning, der står i stærk kontrast til Kavanaughs eget vidneudsagn fra sidste uge, hvor han under ed svor, at han altid drak med måde og aldrig havde oplevet et såkaldt 'black-out', hvor han efter en druktur ikke kunne huske sine egne gerninger.

Ifølge tv-stationen MSNBC kan mindst tolv skolekammerater, bl.a. Kavanaughs værelseskammerat fra Yale, bevidne, at Kavanaugh løj under ed.

Men hverken James Roche eller nogle af de andre potentielle vidner er blevet kontaktet af FBI.

»Det her er historien om ubesvarede spørgsmål, u-interviewede vidner og spor, der ikke er blevet fulgt op. Det er en klar hvidvaskning fra FBI, der tydeligvis har fået deres ordre direkte fra Det Hvide Hus,« siger den demokratiske senator Richard Blumenthal fra staten Connecticut.

Blumenthal sværger, at han vil stemme imod Brett Kavanaughs udnævnelse til Højeteret. Men alt tyder nu på, at Blumenthal i den lange ende ikke får sin vilje.

Således lader staten Maines kvindelige senator Susan Collins til at være tilfreds med FBIs seneste Kavanaugh-undersøgelse. Også Jeff Flake, republikansk senator fra Arizona lader til at være på vej imod en 'ja'-stemme.

Den demokratiske senator, Joe Manchin fra den republikanske-dominerede stat West Virginia signalerede også sent tordag aften, at han vil stemme for Brett Kavanaughs godkendelse.

De eneste to af de ialt fem afgørende Kavanaugh-stemmer, senator Lisa Murkowski (R) fra Alaska og hendes demokratiske kollega Heidi Heitkamp fra North Dakota lader stadig til at holde fast ved deres 'nej'-stemmer.

Det amerikanske senat har i alt 100 medlemmer, 47 demokratiske, 51 republikanske og to uafhængige.

Torsdag aften tyder alt på et resultat med 50 stemmer for Brett Kavanaugh og ligeså mange imod. Og hvis det er tilfældet, vil Vicepræsident Mike Pence træde til og levere den afgørende 'ja'-stemme.

Resultatet vil således blive 51 stemmer imod 50. Og Brett Kavanaugh vil efter den planlagte afstemning lørdag blive USAs nyeste højesteretsdommer.