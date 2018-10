Afstemningen i USA's senat blev afbrudt flere gange af protester fra tilhørere. Men Kavanaugh blev valgt.

Washington. Det amerikanske senat har godkendt Brett Kavanaugh som ny dommer i højesteret.

Afstemningen lørdag aften dansk tid blev flere gange afbrudt af høje tilråb fra tilskuerpladserne.

Men afstemningen blev gennemført, og 50 senatorer stemte for at gøre Brett Kavanaugh til højesteretsdommer.

48 senatorer stemte nej.

Kavanaugh regnes for at være en konservativ dommer, og han er den anden dommer, som USA's præsident, Donald Trump, har fået ind i højesteret.

Kort efter afstemningen i Senatet lykønskede Trump Kavanaugh på Twitter.

En højesteretsdommer sidder på livstid, og de nomineres af den siddende præsident.

Der er ni af dem, og der er nu et konservativt flertal - altså et flertal af dommere, der har traditionelle republikanske synspunkter, når det for eksempel gælder abort og våbenlovgivning.

Valget af Kavanaugh kommer efter nogle dramatiske uger, hvor Kavanaugh blev beskyldt for seksuelle overgreb.

Det udløste blandt andet en høring i Senatets retsudvalg, hvor Christine Blasey Ford blev udspurgt, om hvad Kavanaugh gjorde mod hende tilbage i 1980'erne, da han var 17 og hun 15.

Kavanaugh forsvarede sig i samme høring.

Derefter lavede FBI en hurtig undersøgelse af sagen.

Der har også været demonstrationer mod Kavanaugh, men det har ikke rokket ved, at den 53-årige mand nu er valgt som højesteretsdommer på livstid.

Donald Trump har stået bag sin kandidat under hele dramatikken.

Ved et vælgermøde tidligere på ugen lavede han også grin med Fords udtalelser om Kavanaughs overgreb.

Det ventes, at Kavanaugh tages i ed som højesteretsdommer hurtigt. Reuters citerer en erklæring fra højesteretten, der siger, at det sker senere lørdag.

Han bliver så kollega med fire liberale højesteretsdommere og fire andre konservative.

Reuters skriver, at det ventes, at højesteretten i den nære fremtid skal behandle spørgsmål, der involverer abort, indvandring, rettigheder for homoseksuelle og spørgsmål om stemmeret.

/ritzau/Reuters