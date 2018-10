For første gang i to år handler amerikansk politik ikke om Donald Trump. Lige nu taler alle om præsidentens 53-årige kandidat til højesteret, Brett Kavanaugh.

6. november skal de amerikanske vælgere ved det såkaldte midtvejsvalg afgøre, hvorvidt Donald Trump i de næste to år skal have magten eller ej.

Efter sin sejr ved valget i 2016 bliver Donald Trump på posten i Det Hvide Hus frem til januar 2021. Men hvis de amerikanske vælgere ved valget i næste måned giver Trumps politiske modstandere, Det Demokratiske Parti, flertallet og dermed magten i både Senatet og Repræsentanternes Hus (tilsammen Kongressen), får USA's 45. præsident svært ved at føre én eneste af sine idéer ud i livet.

Og i valgkampen op til midtvejsvalget er Brett Kavanaugh lige nu den vigtigste person.

I alt fire kvinder har således anklaget den 53-årige familiefar for sex-overgreb. Efter en følelsesladet debat, hvor både Kavanaugh og ét af hans påståede ofre, dr. Christine Blasey Ford (51), i sidste uge gav hvert sit vidneudsagn, er USA mere splittet end nogensinde før.

Ifølge nyhedskanalen FoxNews er de republikanske vælgere nu lige så tændte som deres demokratiske modstandere. Og det store spørgsmål er: Hvem lyver?

Under deres senatsafhøring i sidste uge svor både Kavanaugh og Blasey Ford, at de er '100 procent sikre' på deres egen version af sandheden. Hun siger, at Brett Kavanaugh i 1982 forsøgte af voldtage hende. Og han siger, at hun må forveksle ham med en anden.

For at komme til bunds i de alvorlige anklager har FBI undersøgt sagen. Og resultatet af denne undersøgelse (yderligere ni personer blev afhørt af FBI) blev i nattens mulm og mørke natten til torsdag afleveret til det amerikanske senat i Washington D.C.

Her kunne både de 47 demokratiske, de 51 republikanske og de to politisk uafhængige medlemmer af Senatet i går læse FBI's seneste udlægning af sagen. Hverken offentligheden eller pressen vil få lov til at læse FBI's rapport. Og politikernes gennemlæsning var også alt andet end 'business as usual'.

Således blev rapporten kun trykt i ét eksemplar. Intet er tilgængeligt online, og for at læse resultatet af FBI's nyeste interview måtte hver senator begive sig til et hemmeligt og stærkt bevogtet værelse i kælderen under Kongresbygningen i D.C.

Men det er ikke alle, der mener, at den nye FBI-rapport er altafgørende.

Således offentliggjorde avisen Washington Post i går et brev, hvori over 1.200 førende amerikanske advokater (bl.a. fra Yale University og Columbia University) skriver under på, at dommer Kavanaugh alene baseret på sit temperament og politiske ekstremisme er uegnet til højesteret. Og i går erklærede landets største kirkeorganisation, National Council of Churches (NCC), at heller de ikke kunne stå bag et eventuelt valg af Brett Kavanaugh som højesteretsdommer.

Midt i alt dette står den republikanske leder af Senatet, Mitch McConnell, tilsyneladende upåvirket. Og ifølge den 76-årige karrierepolitiker vil de 100 senatsmedlemmer på lørdag stemme om Brett Kavanaughs fremtid.