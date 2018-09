Ifølge tidligere klassekammerat gik højesteretskandidaten Brett Kavanaugh hårdt til flaskerne på Yale.

Washington. Med under en uge til den afgørende afstemning i i Senatet om Brett Kavanaugh som ny dommer i USA's højesteret dukker der nye beskyldninger op mod ham.

En kvinde med navn Lynne Brookes, der læste på eliteuniversitet Yale sammen med Kavanaugh, påstår ifølge ABC News, at Kavanaugh under en høring i Senatet torsdag fordrejede sandheden om sine alkoholvaner som studerende.

- Vi kom i de samme sociale kredse. Han blev utålelig, når han drak, sagde Brookes efter torsdagens høring til en journalist fra ABC News.

Spurgt til om han drak i sin skoletid og hans alkoholvaner nu, forklarede Kavanaugh over for senatorerne, at han nogle gange har drukket mange øl, men ikke nok til at han gik fra sans og samling.

- Jeg kan godt lide øl. Det kan jeg stadig. Men jeg drak ikke til det punkt, hvor jeg fik et blackout, sagde han.

Det bestrides af Lynne Brookes.

- Mange aftener drak jeg umådeholdent sammen med Brett Kavanaugh, siger hun til ABC News.

Høringen i Senatets retsudvalg skyldtes, at den nu 51-årige psykologiprofessor Christine Blasey Ford har beskyldt Kavanaugh for at forgribe sig på hende ved en fest i 1982, da hun var 15 år, og han var 17 år.

Ifølge Blasey Ford, der vidnede for udvalget, var Kavanaugh beruset, da han angiveligt forsøgte at tvinge hende til sex.

Kavanaugh har flere gange afvist beskyldningerne, der kan koste ham den eftertragtede post som højesteretsdommer.

Og det er ifølge ABC News på grund af den betydningsfulde mulige udnævnelse, at Lynne Brookes står frem.

- Der her handler om højesterettens integritet. Jeg ved, at Brett gav en forkert karakteristik af sig selv, og det er utroligt skuffende, at på trods af det kan denne mand blive ophøjet til højesteretten, siger hun.

Den afgørende afstemning i Senatet om Kavanaugh er udsat til næste uge, fordi USA's præsident, Donald Trump, har bedt FBI om at genåbne undersøgelsen af beskyldningerne mod højesteretskandidaten.

Lynne Brookes forholder sig ikke til de konkrete beskyldninger om seksuelle overgreb. Men hun fortæller til ABC News, at hun aldrig så Kavanaugh komme med upassende tilnærmelser over for kvinder.

/ritzau/