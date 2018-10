Mens Donald Trumps favorit, den 53-årige top-jurist Brett Kavnaugh, nu har fundet et nyt hjem som niende medlem af USAs højesteret, så kan kvinden (Christine Blasey Ford), der anklagede Kavanaugh for sex-overfald, måske aldrig vende hjem igen.

Det fortæller Lisa Banks, der er Dr. Christine Blasey Fords advokat.

I forrige uge blev psykologiprofessoren Dr. Ford landskendt, da hun på direkte tv og foran senatets skeptiske og mandsdominerede retsudvalg fortalte, at den kommende højesteretsdommer Brett Kavanaugh i 1982 havde forsøgt at voldtage hende.

Dermed blev Dr. Ford venstrefløjens heltinde og højrefløjens skurk. Og hadet til Christine Blasey Ford er ifølge advokaten Lisa Banks nu så intenst, at den 51-årige psykologiprofessor hver dag modtager dødstrusler.

Det fortæller Lisa Ford i et interview med tv-stationen MSNBC. Og resultatet er ifølge Lisa Banks, at hverken Christine Blasey Ford eller hendes familie (ægtemand og to børn) igen kan vende hjem til deres hus.

»De tør simpelthen ikke,« fortæller familiens advokat.

Allerede før Brett Kavanaugh var udvalgt som den endelige kandidat til den livslange post på højesteret, kontaktede Christine Blasey Ford sit lokale kongresmedlem i Californien.

Hun fortalte sin historie og opfordrede Donald Trump til vælge en anden kandidat.

Da dommer Kavanaugh blev udpeget som den endelig kandidat til højesteret, kontaktede Dr. Ford både kongressen og Det Hvide Hus. Men trods indvendelser og trods en følelsesladet og ni timer lang afhøring, hvor både Dr. Ford og dommer Kavanaugh forsvarede deres standpunkt - Kavanaugh nægter samtlige anklager - blev Brett Kavanaugh i weekenden bekræftet som højesteretsdommer.

Og torsdag starter Brett Kavanaugh på jobbet sammen med sine otte kollegaer. Og hjemme i Californien forsøger Dr. Ford og hendes familie at finde tilbage til hverdagen.