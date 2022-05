Din kat skal blive indenfor indtil august.

Sådan lyder meldingen fra myndighederne i den tyske by Walldorf.

Og det er der en helt bestemt grund til. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Walldorf-katteejere blev bedt om at holde deres katte inde indtil slutningen af ​​august for at beskytte toplærken, der yngler på jorden i yngletiden.

Reglen, hvor man skal holde katte inde fra april til august kommer til at gælde de næste tre år.

Den nye lov kommer, fordi bestanden er gået kraftigt tilbage i de seneste år.

Walldorf-myndighederne sagde, at artens overlevelse afhænger af hvert æg.

Hvis en kat undslipper huset, bliver kæledyrsejere bedt om at forsøge at få den indenfor og ringe til myndighederne, hvis det er nødvendigt.

De, der ignorerer reglen, kan få en bøde på 500 euro svarende til 3700 kroner, og hvis en kat dræber en toplærke, kan bøden være op til 370.000 kroner.