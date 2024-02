Katrine Nordli Korslund skulle være vendt tilbage til arbejdet på politistationen i Eidsvoll efter sin barselsorlov til marts.

I stedet sidder hendes kolleger tilbage i en tilstand af chok og sorg.

Da betjente reagerede på et alarmopkald og rykkede ud til et hus i den norske by Nes 23. januar, fandt de kollegaen Katrine Nordli Korslund blandt de tre dræbte i en frygtelig sag, som har rystet Norge.

Hendes kæreste var på arbejde og kunne i politiradioen høre om skuddrabene på både Katrine, deres blot 11 måneder gamle datter Emily og Katrines søster Victoria, som blev 24 år gammel.

Nu kommer kollegerne med en rørende hyldest til 30-årige Katrine Nordli Korslund. Det skriver Dagbladet, som har fået tilladelse til at gengive mindeordet.

Her fortæller de, at hun var stolt af sin familie og selv under sin barsel var et socialt omdrejningspunkt på politistationen, hvor hun havde arbejdet siden foråret 2022.

30-årige Katrine Nordli Korslund var ifølge kollegerne god til at »skabe relationer« og »tillid« i mødet med andre mennesker.

Noget kollegerne i den grad selv oplevede på arbejdspladsen.

Victoria Nordli Korslund (24), Katrine Nordli Korslund (30) og Emily Nordli Andresen (11 md.) blev den 23. januar fundet dræbt i Nes. Foto: Norsk politi Vis mere Victoria Nordli Korslund (24), Katrine Nordli Korslund (30) og Emily Nordli Andresen (11 md.) blev den 23. januar fundet dræbt i Nes. Foto: Norsk politi

Som da juleelskeren Katrine arrangerede en uhøjtidelig test af julebryg for de ansatte, eller da hun – også under sin barsel – sørgede for at få pyntet op til jul på politistationen.

Kollegerne skriver, at hun tilmed ofte kom med små gaver til dem. Og tog nybagt morgenbrød fra bageren.

Under sin barsel holdt hun kontakten til kollegerne, blandt andet med små Snapchat-videoer om dagligdagen med lille Emily – som ofte havde hovedrollen i de små, søde videoer med smil, dans og leg.

Også det var med til at sprede glæde blandt Katrine Nordli Korslunds kolleger.

Nu er den glæde erstattet af sorg og et enormt tomrum:

»Savnet og tomrummet efter dig vil altid være der. Der er nogle mennesker, man møder på livets vej, som gør større indtryk end andre. Du var et sådant menneske. Tak for at du var dig selv, og at vi fik lov til at lære dig at kende,« skriver kollegerne i mindeordet.

»Vi glemmer dig aldrig, Katrine. En sidste hilsen fra alle på Eidsvoll Politistation,« slutter de.

Den formodede gerningsmand bag tripeldrabet er Katrine Nordli Korslunds 65-årige far – og lille Emilys bedstefar – som selv ringede til politiet og fortalte om drabene, før han tog sit eget liv og ifølge politiet forsøgte at tænde ild til huset.

Han er nu formelt sigtet for drabene.

Politiet har beslaglagt flere skydevåben i hjemmet og mener, at de har fundet gerningsvåbnet.

Men én vigtig detalje mangler stadig:

Motivet.

For pårørende og naboer kom drabene som lyn fra en klar himmel, da den 65-årige var kendt for at være meget glad for sine døtre og barnebarnet Emily.