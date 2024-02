Jeff Bezos har solgt ud – altså af sin enorme beholdning af Amazon-aktier.

Og det har betydet, at den amerikanske rigmand har kunnet indkassere et beløb svarende til hele 27,6 milliarder kroner.

Ifølge CNBC er det første gang siden marts 2021, at stifteren af verdens største netbutik har skilt sig af med nogle af sine aktier.

Det er sket over to omgange inden for den seneste uge.

Jeff Bezos er for nylig flyttet fra Seattle til Miami for at komme tættere på kæresten Lauren Sanchez. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

I begge tilfælde har Jeff Bezos afhændet præcis 11.997.698 aktier.

Men der er mere på vej.

For allerede i forbindelse med seneste årsregnskab for Amazon kom det frem, at han har tænkt sig at sælge i alt 50 millioner Amazon-aktier inden udgangen januar 2025.

Det vil sige, at han allerede er cirka halvvejs.

I øvrigt er udbyttet af de seneste aktiesalg blevet ekstra indbringende af en helt særlig geografisk årsag.

For Jeff Bezos flyttede i efteråret 2023 fra Seattle til Miami, og dermed drager han nu fordel af de helt særlige skattetekniske regler i staten Florida, der betyder, at man ikke betaler skat aktiesalg.

Vupti. Knap to milliarder kroner ekstra lige ned i foret.

Hvor der i øvrigt er godt fyldt op allerede. Den 60-årige amerikaner menes at have en formue på omkring 1.312 milliarder kroner.

Han ejer stadig lige over 960 millioner aktier i Amazon.