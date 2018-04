Da Katie endelig fik kontakt til sin rigtige far, Steven Pladl, efter at være vokset op hos en fosterfamilie, gik det stærkt. De to blev forelsket, og han fik et barn med sin egen datter.

Men da hun besluttede sig for at forlade ham igen, kostede det hende ikke blot livet, men også hendes barn og hendes adopterede far. De tre er alle blevet begravet i denne uge i staten New York, USA.

»Vi er stadig i chok,« siger Shirley Mann, der er nabo til Katies adoptivforældre i byen Dover, til news.com.au.

Katie havde ingen ide om, at Steven Pladl, da hun flyttede ind hos ham i 2016, havde et voldsomt temperament, en historie med misbrug og ejede mindst fire pistoler.

Steven Plandl var 20 år, da han i 1995 mødte den kun 15-årige Alyssa på internettet. Hun blev hurtigt gravid og fødte datteren Denise.

Da forældrene var meget unge og fattige, blev datteren, som var bare otte måneder, adopteret bort.

Hendes nye forældre, Tony Fusco og konen Kelly, gav hende navnet Katie. Hun voksede op sammen med deres biologiske datter i Dover, en by der ligger 128 km nord for New York City.

Katie afslørede evner som tegner i skolen, og hun planlagde at gå på college for at uddanne sig indenfor digital reklame.

»En pen er mit våben mod regler og regulativer ... For at gøre det kort, for mig er livet uden kunst, intet liv overhovedet,« skrev hun i en blog.

Da hun blev 18 år gammel i januar 2016, lykkedes det Katie at finde frem til sin egen familie. Familien Pladl var glade for endelig at møde hende.

Istedet for college blev det til en indflytning hos familien Pladl i staten Virginia, men alt var ikke som det skulle være. Steven og Alyssa havde allerede bestemt sig for at lade sig skille.

Alyssa fortalte Katie under fire øjne, at Steven havde misbrugt hende (Katie) som baby, og at hendes egen sikkerhed var grunden til, at hun blev bortadopteret.

I november 2016 fik Alyssa nok og hun flyttede ud at huset.

I maj året efter hørte hun fra sin 11-årige datter om det ulovlige forhold, hendes kommende eksmand havde til sin egen datter - og at et barn var på vej. Hun kontaktede politiet.

Den 20. juli 2017 blev Steven og Katie gift. De løj på deres giftemålsansøgning, hvor de anførte, at de ikke var i familie.

Katies adoptivforældre stillede sågar op til et bryllupsfoto sammen med Steven, Katie og Stevens mor.

Den 1. september blev Katie mor til sønnen Bennett og hun og sønnen (og hendes egen) far flyttede til North Carolina. Men lykken blev kortvarig. De blev arresteret for incest i januar.

Dommeren beordrede dem til ikke at kontakte hinanden, og Steve Pladls mor fik forældreretten over babyen.

Den 12. april i år tog Katie, som igen var flyttet ind hos adoptivforældrene, og hendes adoptivfar fra hjemmet i Dover. På overvågningkameraer ser man Steven Pladl sidde i en minivan og se dem tage afsted.

Minutter efter i den nærliggende by New Milford, ser nogle vidner pludselig, at der bliver åbnet ild. Katie og den 56-årigeTony Fusco var blev skudt og dræbt. Steven Pladl blev senere fundet død tilbege i Dover - et selvmord.

Kort tid efter skyderiet, ringede Steven Pladls mor til politiet og fortalte, at hendes søn havde dræbt både babyen, Katie og hendes adoptivfar.

Politiet fandt babyen død og alene i Stevens hjem.

Alyssa Pladl har svært ved at forstå det hele.

»Jeg sørger. Jeg er ked af det. Jeg er vred,« siger hun.