Da amerikanske Kathy Gillcrist besluttede sig for at forsøge at finde frem til, hvem hendes biologiske forældre er, havde hun ikke forestillet sig, at det ville bringe hende forbi listen over FBIs mest eftersøgte personer.

Men det var netop, hvad der skete.

Siden hun var barn, har Kathy vidst, at hun var adopteret, og det var først, da hun kom op i årene, at hun besluttede sig for at tage en dna-test for at se, om det kunne lede hende på sporet af sine biologiske forældre.

Det skriver CNN.

Arkivfoto af William Bradford Bishop Jr. fra begyndelsen af 1970'erne. Foto: FBI Vis mere Arkivfoto af William Bradford Bishop Jr. fra begyndelsen af 1970'erne. Foto: FBI

Efter hun havde taget testen derhjemme i 2017, udfyldte hun de medfølgende papirer og satte kryds i en boks, hvor der stod, at hun også kunne være interesseret i at finde frem til andre familiemedlemmer.

Det var det, der førte hende frem til hendes første match: En kusine i tredje led.

Kusinen, Susan Gillmor, besluttede sig for at hjælpe Kathy med at finde ud af, hvem hendes forældre var, og hun fandt frem til, at hendes mor havde bortadopteret hende tilbage i 1957.

Faderen tog det dog flere år at finde frem til.

Og da det lykkedes Susan at finde frem til hans navn, fik hun sig noget af en overraskelse. Derfor valgte hun også kun at fortælle hans navn til Kathy, da hun overbragte hende nyheden: William Bradford Bishop Jr.

»Jeg sagde: 'Et det en kendt?'. Hun sagde: 'Øhm, ja',« husker den i dag 63-årige Kathy om, hvordan hun fandt ud af, hvem hendes far er.

For William Bradford Bishop Jr. har været eftersøgt af de amerikanske myndigheder siden 1970erne, og han kom ifølge CNN på listen over FBIs mest eftersøgte i 2014.

Årsagen til det er, at han er eftersøgt for angiveligt at have dræbt sin egen mor, sin 37-årige hustru (som ikke er identisk med Kathys biologiske mor, red.) og deres tre sønner på fem, ti og 14 år i deres hjem i Bethesda i delstaten Maryland tilbage i 1976.

Desuden er han mistænkt for at have fragtet deres lig til Columbia i North Carolina, hvor han menes at have gravet et hul, lagt ligene i det og sat ild til det.

Siden har han været på flugt.

Selvom nyheden om hendes far ikke var én, hun havde regnet med, har Kathy dog taget det med et smil:

»Jeg grinte bare. Vi har en stor portion humor i min adoptivfamilie, og jeg tænkte: 'Selvfølgelig er min far en morder',« fortæller hun ifølge CNN til lokalmediet WECT.

Det vides ikke om William Bradford Bishop Jr., der i dag vil være 84 år, endnu er i live et sted eller er død.