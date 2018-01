Da amerikanske Katherine Lang kom hjem efter en ferie, fandt hun ud af, at en fremmed familie var flyttet ind i hendes nyindkøbte hus.

Det var ikke hendes tøj, der lå i vaskemaskinen. Hendes tallerkener var blevet sat på plads. Sofaen var sat ud på verandaen. En hund og en kat løb rundt, og to fremmede kvinder talte sammen inde i huset.

Det var det syn, der mødte Katherine Lang, da hun søndag kom hjem fra ferie og tænkte, at hun lige ville tjekke op på sit nyindkøbte hus i Beaufort i delstaten South Carolina, USA.

Det skriver lokalmediet Beaufort Gazette.

Mens hun havde været væk, var en fremmed familie flyttet ind.

»Jeg sagde: 'Hvad laver I i mit hus?', fortæller hun.

'Jeg var så knust'

Hurtigt stod det klart, hvad der var sket. Den fremmede familie var blevet narret.

Til Beaufort Gazette fortæller 22-årige Tyggra Shepard, som flyttede ind i huset sammen med sin familie, at hun havde svaret på en annonce på Facebook, hvor en kvinde ved navn Rosie Ruggles havde skrevet, at hun lejede sit hus ud for omkring 5.200 kroner om måneden.

Tyggra Shepard tøvede ikke med at takke ja til det billige tilbud.

»Jeg var så knust, da jeg fandt ud af, det var løgn,« siger kvinden, der er gift og mor til to børn, til lokalmediet og fortsætter:

»Det er svært at finde et sted at bo i Beaufort, når du leder efter noget, du har råd til, samtidig med at du skal passe din familie.«

Katherine Lang havde købt huset i oktober, men hun var endnu ikke flyttet ind i det, fordi det skulle renoveres. Hun besluttede sig dog for at tjekke rørene efter søndag, da hun kom hjem fra ferie, fordi der havde været meget koldt i området.

Sagen er efterfølgende blevet meldt til politiet, der nu leder efter den falske udlejer, og en låsesmed var forbi stedet onsdag.