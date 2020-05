B.T.s udsendte i Edenville, Michigan. I baggrunden ses det, der engang var Wixom Lake og Tittabawassee Floden. Foto: Henning Høeg Vis mere B.T.s udsendte i Edenville, Michigan. I baggrunden ses det, der engang var Wixom Lake og Tittabawassee Floden. Foto: Henning Høeg

Mens deres huse står under vand, og alt er kaos, spørger borgerne i den lille amerikanske by Edenville, Michigan; 'Hvor er Donald Trump, når vi har brug for ham.'

Ironisk nok var den amerikanske præsident selvsamme dag på officielt besøg i selvsamme katastroferamte stat, hvor to dæmninger brast, og en historisk oversvømmelse fulgte.

Men i stedet for som B.T.s udsendte og mange andre at lægge vejen forbi de oversvømmede byer Midland, Sanford og Edenville, legede præsidenten en slags gemmeleg med den lokale presse, da han godt to timers kørsel i sydlig retning besøgte bilgiganten Fords fabrik i byen Ypsilanti.

»Vores byer og vores liv ligger ruiner. Men alligevel vælger præsidenten at blive væk og i stedet holde en slags vælgermøde foran tv-kameraerne i Ypsilanti. Det er en skam.«

Wixom Lake i Michigan.

Sådan siger det republikanske ægtepar John og Greta Wilson, der fra deres terrasse uden for Edenville så paradis forsvinde for øjnene af dem.

»Det var, som om nogen havde trukket proppen ud af et badekar. Vandet forsvandt, mens vi så til,« siger Greta Wilson, der samme med sin mand købte deres hus med udsigt for bare tre år siden.

Huset står der endnu. Men udsigten er væk. Og selv om de er lamslået, ved ægteparret Wilson godt, at de er blandt de heldige.

»Vores hus ligger højt. Og mange af vores venner måtte flygte og alt, de ejede, blev revet væk af stormfloden,« siger John Wilson, der ikke ved, hvad fremtiden vil byde på.

John og Greta Wilsons udsigt, før dæmningen brast.

John og Greta Wilsons udsigt, efter dæmningen brast.

Mange havde håbet, at præsidenten ville benytte lejligheden til at besøge katastrofeområdet, hvor langt de fleste indbyggere ved valget i 2016 stemte på Donald Trump. Men han valgte at blive væk.

Og for at føje spot til skade endte besøget på bilfabrikken i Ypsilanti også i sin egen katastrofe.

Ikke alene blev præsidenten trods ihærdige forsøg på at gemme sig fotograferet iført dén slags ansigtmaske, som mange af præsidentens tilhængere ser som et svaghedstegn – mest for demokrater og kvinder.

Efterfølgende proklamerede Michigans justitsminister, Dana Nessel, også, at Donald Trump fremover ikke er velkommen i svingstaten. På forhånd havde Donald Trump således fået at vide, at loven i Michigan påkræver, at alle (inklusive 'the commander in-chief') bærer coronamaske på fabrikker og andre arbejdspladser.

Denne solide bro holdt ikke til vandmassernes pres, da dæmningen i Edenville brast.

Og da Trump under størstedelen af rundvisningen nægtede at iføre sig den lovpåkrævede maske, sagde statsadvokat Nessel til CNN:

»Præsidenten er som et gnavent barn, der nægter at følge reglerne. Han er latterlig. Og fremover er Donald Trump ikke velkommen her i Michigan.«

Det er dog tvivlsomt, hvorvidt Donald Trump vil holde sig væk.

Hvis valget 3. november skal vindes, så kræver det nemlig Michigans opbakning.

Vandmasserne tog alt med sig.

Efterfølgende udtalte Donald Trump da også til Fox News, at Dana Nessel er 'en tosset kvinde'.

»Det er ikke underligt, at bilindustrien forlod Michigan i hopetal, indtil jeg blev præsident,« sagde Trump.

Donald Trump er allerede rygende uvenner med en anden kvindelig toppolitiker fra Michigan, guvernør Gretchen Whitmer, som han gentagne gange har kaldt 'Gretchen half-Whitmer' – noget i retning af 'Gretchen Halvhjerne'.

De seneste meningsmålinger melder om et snævert forspring til demokraten Joe Biden. Og tilbage i Midland og Edenville er tropperne også delt.

Det er ikke alle, der er Trump-fan.

Supporters of U.S. President Donald Trump react outside a Ford Motor Co. plant as Trump visits it after it reopened from the coronavirus disease (COVID-19) restrictions in Ypsilanti, Michigan, U.S. May 21, 2020.

Mange støtter således fortsat præsidenten. Men ægteparret Wilson, der i 2016 stemte Trump, er ikke længere sikre.

»Det er en krise som denne, der virkelig viser en politikers kaliber og sande jeg. Og denne gang dumper Trump med et brag,« siger Greta Wilson.