Der er bogstavelig talt tale om en græsk tragedie.

Grækenland lægger lige nu jord, krop og sjæl til de største skovbrande i EUs historie. Konstant antændes nye brande, som med lynets hast breder sig i den knastørre vegetation og fortærer alt på sin vej.

18 forkullede lig er fundet i den nordlige del af landet. Der er ifølge Vg.no sandsynligvis tale om migranter på flugt.

Brandene hærger lige nu tæt på den græske hovedstad Athen. Slukningsarbejdet besværliggøres af høje temperaturer og stærk vind, der får flammerne til at springe frem i landskabet som hjorte på flugt (se flere billeder af de voldsomme brande i bunden af denne artikel).

Brandene spreder sig med lynets hast. Foto: Sakis Mitrolidis/AFP/Ritzau Scanpix

Alene den seneste uge har der været hundredvis af brande i Grækenland.

Mange af dem mistænkes at være påsatte, og 79 personer er pågrebet mistænkt for at have været involveret i brandene.

Nogle af de kraftigste brande hærger i Evros-regionen i den nordøstlige del af Grækenland.

Det er et område med store skove. Et område på mere end 730 kvadratkilometer er brændt ned.

Flammerne efterlader et goldt landskab. Foto: Bougiotis Evangelos/EPA/Ritzau Scanpix

Det er et areal, der er større end Bornholms 588 kvadratkilometer.

EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarcis, udtaler, at:

»Dette er nu den største skovbrand, som EU nogensinde har haft.«

EU har sendt fem slukningsfly og en helikopter til Grækenland udover de fly, som Rumænien har bidraget med.

Slukningsfly kæmper en ulige kamp mod flammerne. Foto: Sakis Mitrolidis/AFP/Ritzau Scanpix

De nuværende brande på det græske fastland følger i halen på de voldsomme brande, der tidligere på sommeren hærgede på øerne Rhodos, Korfu og Evvia.

I Juli måtte 20.000 personer, herunder danske turister, evakueres fra Rhodos.

Klimaforskere kæder de voldsomme og dødelige skovbrande sammen med de menneskeskabte klimaforandringer, der har sendt temperaturerne i vejret og skabt lange tørkeperioder.

Stærk vind gør det svært at tæmme brandene. Foto: Dimitris Alexoudis/EPA/Ritzau Scanpix

En voldsom brand har hærget en kirkegård i landsbyen Kirke ved Alexandroupoli. Foto: Sakis Mitrolidis/AFP/Ritzau Scanpix

En borger redder et ikon ud af et brændende kloster nord for Athen. Foto: Angelos Tzortzinis/AFP/Ritzau Scanpix