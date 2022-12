Lyt til artiklen

For skientusiaster er udsigten den værst tænkelige.

I stedet for sne er der nemlig rigtigt mange steder på de franske bjergskråninger et direkte kig til – græs. Lige nu. Sidst i december hvor mange er på skiferie.

De usædvanlige forhold har ifølge Telegraph betydet, at halvdelen af Frankrigs skipister er blevet lukket.

Årsagen er en kombination af flere ting, men ikke mindst et længerevarende regnvejr.

»Det begyndte ellers godt med en bølge af kulde og sne, men fra slutningen af sidste uge har milde temperaturer og regn ført til lukningerne,« siger Laurent Reynaud fra Domaines Skiables de France.

Det er især de lavereliggende skisportssteder, der er blevet ramt.

Kun lidt sne i Le Semnoz. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Kun lidt sne i Le Semnoz. Foto: JEFF PACHOUD

Og det er især gået ud over populære skisportssteder som De tre dale, Grand Massif, Chamonix-dalen og Portes du Soleil – her er eksempelvis blevet lukket for 48 af 68 pister i Les Gets-Morzine.

Vejreksperten Fraser Wilkin fortæller, at ikke kun Frankrig er ramt:

»Den værste regn faldt i den nordlige del af De Franske Alper, hvor det meste af den naturlige sne er forsvundet under 1.400 meter,« lyder det:

»De vestlige og nordlige dele af De Schweiziske Alper er også blevet hårdt ramt. Det har også regnet i Østrig, især mod vest, men her er der ikke forsvundet nær så meget sne som mod vest.«

Også økonomisk er det et hårdt slag for området.

Alperne genererer indtægter for lige over 200 milliarder kroner hvert år, hvor de franske områder står for den næststørste andel efter Østrig.