Temperaturerne har været rekordvarme i Grønland denne sommer, og det påvirker nu isen.

Faktisk forsvinder der så store mængder, at man er et godt stykke over normalen.

Alene torsdag forsvandt der 11 milliarder tons is, hvilket svarer til omkring 4,4 millioner olympiske swimmingpools.

Det er hedebølgen, som i juli-måned ramte Europa, der har haft konsekvenser for den grønlandske indlandsis.

Selvom de sidste målinger for juli ikke er udregnet endnu, så peger det mod, at det bliver den varmeste juli nogensinde i det store land.

Alene i juli er der smeltet 197 milliarder tons is, siger Ruth Mottram, der arbejder for Danmarks Meteorologiske institut DMI, til CNN.

Med de høje temperaturer er der en god chance for, at 2019 bliver det år med mest smeltet is i Grønland, siden man startede med at måle tilbage i 1950.

Laurie Garrett, der er forfatter til flere bøger, har lagt en video på Twitter, hvor man kan se smeltevandet komme løbende i enorme mængder.

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) August 1, 2019

Videoen er optaget på en bro til den grønlandske by Kangerlussauq.

Hun skriver, at det er 22 grader på dagen, hvor det er optaget, hvilket var torsdag.

Videoen er blevet set mere end 2,4 millioner gange, og der er derfor også utrolig mange, som har kommenteret på den.

'Det virker nærmest som om, at Jorden ikke gider vente på, at vi får taget os sammen,' skriver Chris Johns.

'Jeg er ikke en forsker, men det virker alarmerende. Hey, vent. Jeg glemte, at jeg er faktisk en forsker,' skriver HereHoldMyBeer.

'Det virker som om, at alle menneskerne, som alarmerede os for 20 år siden, om at vi var i gang med at starte katastrofal påvirkning af global opvarmning inden for et par årtier, havde ret?,' skriver Pé Resists.

Ruth Mottram siger til det amerikanske medie, at man godt kan forvente, at isen bliver ved med at smelte i en længere periode, end den normalt gør.

Det er ikke kun Grønland, som oplever problemer nord på. Der er lige nu mere end 100 skovbrande i den arktiske del af verden, hvilket er højst usædvanligt.